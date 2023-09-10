嘉基開發AI伺服器用線 預期明年大量出貨、提升獲利

嘉基（6715）總經理羅偉仁表示，積極開發AI伺服器內部與外部用線，希望帶動整體通訊產品部門的營收占比在2024年突破一成，雖然對營收挹注有限，但是AI伺服器相關產品毛利率，高於平均毛利率水準，目標是提升明年的獲利水準。

對於2023年下半年展望？他表示，第2季是谷底，下半年回溫很弱，尤其是消費性產品的回溫較弱，至於企業產品的需求慢慢往上，主力客戶之一的戴爾，近期公布業績，其中伺服器部門表現不錯，預期其他客戶，例如惠普與聯想等，目前需求雖然較疲弱，但是預估一兩季之後，需求也會緩步上來。

他說，目前訂單能見度約一到兩個月，今年營收將低於去年，第3季與第4季的獲利還可以，毛利維持在30%以上，今年毛利率與去年差不多。

展望2024年，他說，目前全力推廣新產品，也就是AI伺服器的內部線與外部線，目前已經與三家AI伺服器客戶洽談中，例如該公司自己開發的新產品-SlimLuster PCIe 5 纜線已經陸續出貨，可以協助伺服器散熱，目前這類產品只有3M獨家出貨，嘉基是自己開發的線材，結構也與3M已經不一樣，但是價格比3M便宜很多。

他說，AI伺服器的內部線與外部線，是歸類在通訊產品部門，目前通訊產品占營收比重約6%到8%，目標是新產品2024年營收占比可以達到5%，帶動2024年整體通訊產品部門的營收占比超過一成，雖然新產品對營收貢獻度不大，但因為毛利高，對提升獲利相當有幫助。

嘉基目前出貨以高速傳輸線材為主，特別是在 Thunderbolt 介面。在筆電領域，則以外接的 Docking station 為多，美系與陸系商用品牌是主要客戶。