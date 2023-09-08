記憶體品牌暨模組大廠十銓 8月營收12.73億元年增152.3%

記憶體品牌暨模組大廠十銓（4967）今日公布8月營收12.73億元，月增42.7%，年增152.3%，1~8月合併營收93.9億元，年增120.2%。

受惠於B2B訂單持續挹注，營收較去年同期增加，銷售占比分別為DRAM 61.4%，Flash 38.6%。其中，重點發展的電競及工控產品占比逐漸提高。

十銓引用研究調查報告指出，2026年全球電玩營收將達2,124億美元，玩家數將近38億人，2021年至2030年全球電競PC產值年複合成長率達15.3%。該公司8月電競記憶體模組營收已占DRAM收比重七成，電競和高階DDR5、SSD及商用PC需求相對穩定，加上今年第4季到明年上半年， Intel、AMD新平台陸續發布，規格升級將拉升SSD滲透率，可望刺激PC市場需求。接下來十銓 T-FORCE 年度電競新品將陸續上市，進一步擴大電競市場市占率及品牌影響力，迎接即將來臨傳統銷售旺季 。

記憶體市場在各大原廠持續減產之下，整體供需逐漸回穩，然終端消費市場需求偏弱，上游及現貨市場庫存仍高，整體市況情勢尚未明朗。