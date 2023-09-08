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家登 EUV Pod 及 FOUP 大單到手 營收逐月成長到年底

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

隨著台積電、英特爾、三星等大廠3奈米製程開始放量投片，近期業界傳出，家登（3680）EUV Pod出貨逐月拉高到年底，並搶下國際IDM龍頭大廠及晶圓代工龍頭大廠的高階FOUP大單。法人看好家登營收逐月成長到年底，第四季營收將創下歷史新高。

家登公告8月合併營收月增21.1％達4.45億元，較去年同期成長11.3％，累計前8個月合併營收32.32億元，較去年同期成長15.1％。由於家登的EUV Pod及FOUP出貨暢旺，法人看好營收逐月成長到年底，全年獲利優於去年，有機會挑戰賺進1.5個股本。

家登受惠於3奈米新產能開始拉高投片量，EUV Pod拉貨動能逐漸轉強，至於FOUP部份，中國客戶仍持續追加下單，至於高階FOUP已獲國際IDM龍頭大廠及晶圓代工龍頭大廠的驗證通過並搶下大單。家登EUV Pod月產能已擴增至1,600顆，FOUP上半年月產能達1.2萬顆，下半年已擴增至1.8萬顆，對今年出貨較去年倍增深具信心。

家登今（8）日股價表現相對平淡，小幅下跌2.57％至341元，不過仍力守在五日均線之上。三大法人昨（7）日一共買超180張，結束連續三個交易日賣超。

家登 營收 晶圓代工

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