快訊

國慶連假車票開搶！高鐵6天加開184班次今起開放預訂

「一樓不見了」驚悚照曝 專家嚇壞：太恐怖！基泰建設會不會蓋房子？

他通勤1HR上班「好痛苦！」騎車騎到懷疑人生 過來人同感：臉上不知是雨是淚

廣明攜手法博智能 AI 協作機器人加值半導體應用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
廣明旗下達明機器人聯手法博智能（FARobot）展示協同應用，呈現半導體製程從前段到後段的自動化、無人化移載與取放情境。包括航太工廠的複合材料、車廠的車輛板金、大型塑鋼材料等各個領域。達明／提供
廣明旗下達明機器人聯手法博智能（FARobot）展示協同應用，呈現半導體製程從前段到後段的自動化、無人化移載與取放情境。包括航太工廠的複合材料、車廠的車輛板金、大型塑鋼材料等各個領域。達明／提供

廣明（6188）旗下達明機器人聯手法博智能（FARobot）展示協同應用，呈現半導體製程從前段到後段的自動化、無人化移載與取放情境。包括航太工廠的複合材料、車廠的車輛板金、大型塑鋼材料等各個領域。半導體製程的解決方案將達明協作機器人的TM20，裝載於FARobot的自主移動機器人，整體提升自動搬運效率，協助客戶快速邁向智慧製造。

TM20的領先業界超輕量設計，是最適合搭載AMR的移動式機器人解決方案，當AMR乘載的重量越輕，大幅降低耗能及充電次數，全面提升使用效率，進而提升生產稼動率。

此外，超輕量設計更適合空間狹小，或是需要AMR頻繁轉向的各式應用場景。當AMR使用達明機器人導入半導體應用時，內建智慧視覺能彌補行走誤差，並精準定位進行快速的取放任務，無須額外整合視覺，降低整合的時間與費用。達明機器人獨家的TM Landmark座標系統，無論AMR與手臂位置如何移動，即可透過掃描即時更新手臂與環境點位的相對位置。達明移動式機器人並可兼容各家AMR，提供最佳智慧製造解決方案。

達明協作機器人重新定義下個世代的協作機器人為TM AI Cobot，全面提升具AI功能的全方位智慧協作機器人；擁有更智慧的視覺與周邊軟體整合、更直覺操作的人機介面，協助客戶大幅度提升自動化生產效能， AI加值半導體應用，邁向智慧製造。

達明機器人 半導體 AI

延伸閱讀

台灣默克：全球半導體產值2030年翻倍 上看1兆美元

性騷6女調查官「拍屁股、問乳暈顏色」 男組長遭拔官確定

新店驚傳砍人案！弟弟遭親哥持菜刀猛砍 頭手多處刀傷

高雄2男酒後雙暴斃民宅 檢警相驗發現手臂有針孔

相關新聞

廣明攜手法博智能 AI 協作機器人加值半導體應用

廣明（6188）旗下達明機器人聯手法博智能（FARobot）展示協同應用，呈現半導體製程從前段到後段的自動化、無人化移載...

傳智原明年14奈米客戶轉量產 全年獲利拚新高

IC設計服務廠智原（3035）在高效能運算（HPC）市場成功聯手Arm之後，近期法人圈傳出，智原明年下半年將可望受惠於人...

中國可能擴大iPhone禁令 法人機構：初期影響有限

外電傳出，中國政府要求中央政府機構官員不得在工作中使用蘋果的iPhone和其他外國品牌的設備，拖累蘋果、高通股價重挫；法...

台積電美國建廠缺工問題難解？劉德音不擔心：有顯著進展

2023國際半導體展(SEMICON)周三（9/6）開展，台積電(2330)董事長劉德音受邀出席演說，不管走到哪都被大批媒體包圍。

聯發科3奈米晶片台積生產 打造效能更強、功耗更低的5G旗艦新品

台積電與聯發科聯手衝刺業界最先進的3奈米技術，昨（7）日共同宣布，聯發科首款3奈米5G旗艦晶片將由台積電生產，預計明年量...

群創總座楊柱祥：面板景氣下半年向上

面板調研機構日前示警，終端需求未有起色，電視面板漲勢恐止步第4季。群創總經理楊柱祥昨（7）日表示，面板市場景氣就如最近的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦