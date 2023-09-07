快訊

北市工安意外！京華城工地吊車「180度倒栽蔥」 現場驚險畫面曝光

黃捷PO十年前史瓦帝尼當志工嫩照 中分髮型被誇超可愛

新竹副市長上班最後一天！蔡麗清臉書發文「這8字」表明心跡

廣運明年三動能齊發 散熱傳拼年底億元級浸沒式大單

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
廣運半導體部門今年Q4拼獲利！廣運總經理柯智鈞在半導體自動化物料搬運系統( AMHS)空中走行無人搬運車(OHT)前受訪。王郁倫攝影
廣運半導體部門今年Q4拼獲利！廣運總經理柯智鈞在半導體自動化物料搬運系統( AMHS)空中走行無人搬運車(OHT)前受訪。王郁倫攝影

廣運電子2024年營運成長性來自三事業，2023年新成立的半導體事業群第4季單季有望獲利，2024年相關業務接單會比今年成長2倍，配合自動化事業需求穩定成長，2024年將維持今年20%以上成長性動能，散熱模組業務年底爭取國家級專案，估2024年部門業績將推上新高。

廣運在 SEMICON Taiwan 2023 國際半導體展針對半導體製程前後段，展出兩款半導體自動化物料搬運系統（ AMHS）的空中走行無人搬運車（OHT），包括針對前段製程晶圓移載前開式晶圓傳送盒（FOUP）及前開式出貨盒 （FOSB）以及後段封測廠需要的移載彈匣（Magazine）。

廣運今年從自動化部門中獨立分割半導體事業群，為的是衝刺該領域業務，部門主管表示，為善加利用空間，半導體廠運用空中搬運物料趨勢明確，目前客戶採用意願高，後段製程機型業務跑得最快，過去該領域以日系設備大廠為主，廣運切入大廠無法滿足的市場空隙，有望最快第4季單季獲利。

而自動化部門是廣運的「起家厝」部門，該部門營收約佔合併營收五成，業務穩定，受惠智慧物流需求成長，今年上半年財報公布相關營收年成長20~25%，內部也期許2024年維持相同的增長節奏，扮演廣運金牛。

廣運2018年時成立的熱傳事業群，由創辦人謝清福主導創立主攻液冷散熱市場，成立6年來頗為波折，2024年可望露出曙光。

熱傳部門初期受液冷技術需累積，且當時需求還不普遍影響，成立第三年（2020）終於開始有業務成果，2021年卻出現團隊人事動盪，部分主管離職，營運下滑，2022年才回穩，2023年再跨入氣冷方案，在客戶液冷接受度提高，且除機房需求，新增充電樁、儲能、5G等客戶，並已經取得樣品訂單下，2024年營收有望衝成立6年來新高。

部門主管表示，雖液冷技術需要投資，但廣運本身在熱處理上也有相關知識背景，如集團太陽能燒結爐需900度高溫，盛新半導體做碳化矽長晶爐，更高溫達2,500度，目前熱傳部門繼3年前國網中心提供超級電腦水冷背門專案，取得實績後，今年底又將爭取新一樁國家級專案，該標案是與其陽合作打造12U寬浸沒式伺服器系統櫃，總專案金額上億元，預計將是台灣近期浸沒式指標訂單。

至於盛新半導體針對第三類半導體投入，受汽車產業客戶驗證期漫長影響，上市櫃進度雖持續進行，但預期達成時間表會往後。

總經理柯智鈞指出，晶錠需經過客戶切割、拋光、磊晶、切割、做成晶片元件，流程每個環節客戶都要認證，等於是過五關斬六將，故需要時間，而因相關領域部分製程檢測設備珍稀，盛新也計畫自行採相關設備，盛新9月中也將前往日本參展。

廣運雖三事業報佳音，但執行長謝明凱管理風格走保守風格，他表示，2024年除特定產業需求樂觀，全球景氣仍相當弱，故雖廣運手上訂單相當確定，自動化事業群也穩定成長，但太陽能及其他事業則是抱持與今年持平的看法。

廣運創辦人謝清福與執行長謝明凱。廣運提供
廣運創辦人謝清福與執行長謝明凱。廣運提供

廣運 半導體

延伸閱讀

廣運站穩自動化市場 揮軍搶進半導體市場

麗寶福容跨年房9月20日開賣 賽車旅店三天兩夜每人不到六千

雲林多處通學步道村里道路及排水待改善 營建署要專案協助

超思等9雞蛋專案進口商聯合聲明 各憑本事不是壟斷生意

相關新聞

台積電帶頭效應 中信銀總座：至少已有35家供應鏈要前往熊本設廠

中信銀總經理楊銘祥今天表示，由於供應鏈重組、地緣政治緊張等因素，日本等國積極爭取台積電、聯電前往設廠，目前已知至少已有3...

AI晶片短缺 台積：一年半解決

台積電董事長劉德音昨（6）日表示，當下AI晶片短缺問題，主因CoWoS先進封裝產能不足，台積電盡力支援客戶，預期一年半後...

聯發科攜手台積電3奈米 打造明年旗艦晶片已設計定案

聯發科（2454）與台積電（2330）今（7）日共同宣布，聯發科首款採用台積電3奈米製程生產的天璣旗艦晶片開發進度十分順...

晶片荒暫緩、半導體急攻車電 英業達高管釋展望

汽車電子商業潛力巨大！隨著汽車電動化、顛覆性電動汽車、自動駕駛等新技術邁大步，全球汽車電子市場以驚人的速度不斷成長；大廠...

台積投資安謀最快本周拍板 擴大後續接單優勢

全球半導體矽智財（IP）龍頭安謀（Arm）將在美國首次公開發行 （IPO），外媒多次點名台積電將參與投資，惟台積電先前都...

廣運明年三動能齊發 散熱傳拼年底億元級浸沒式大單

廣運電子2024年營運成長性來自三事業，2023年新成立的半導體事業群第4季單季有望獲利，2024年相關業務接單會比今年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦