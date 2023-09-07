台積電帶頭效應 中信銀總座：至少已有35家供應鏈要前往熊本設廠

中信銀總經理楊銘祥今天表示，由於供應鏈重組、地緣政治緊張等因素，日本等國積極爭取台積電、聯電前往設廠，目前已知至少已有35家供應鏈廠商正在規劃或已進行跟進台積電赴日本投資。

中國信託今天舉辦企業赴日投資實務論壇，楊銘祥分析，除了台灣前往日本的私人消費在今年已達1736億日圓之外，企業赴日本投資在2022年已達120億美元，比起2018年成長3倍多，他看好在台積的熊本設廠帶動半導體供應鏈前往日本之後，企業赴日投資將更多。

楊銘祥表示，日本政府已經提出政策目標，希望半導體在2030年比起2020年的產值要增加3倍，達15兆日圓，因此在爭取台積電前往日本設廠動作積極，包括台積電將在熊本與SONY合資設廠。

他也特別指出，中信銀在日本的子行東京之星的資產已有等值新台幣5000億元，規模很大，目前有1200位同仁，另外，也有規模達等值600億元的分行，這些規模與架構也牽動銀行對台商財務融資及當地投資環境法令諮詢。他特別指出，東京之星今年已有所突破，可提供台灣人開個人帳戶，和當地清算支付房貸等零售業務都已在進行。

楊銘祥也表示，這1、2年企業赴日併購，中信銀都有參與，包括中信銀亦協助華邦併日本的panasonic，而且除了設置東京之星子行之外，中信銀和福岡熊本銀行都有簽MOU（合作備忘錄），透過和更多日銀的合作，在半導體產業紛往日本前進時，滿足企業投資、建廠房等融資需求。