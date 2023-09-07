iPhone在陸市占 恐被瓜分

華為Mate 60 Pro新機「王者回歸」，被視為與蘋果新機打對台，但業界更關注華為將瓜分蘋果iPhone在大陸市占。彭博引述美國投資機構富瑞（Jefferies）評論，指出華為挑動大陸民眾的愛國情緒，華為Mate 60 Pro需求激增，假設該手機銷量達到500萬支，將使iPhone 15損失38%的潛在中國銷量。

但業界也分析，華為近年遭美國制裁，蘋果在大陸市占與銷售量都比過往成長許多，華為新機問世後，若無法增加新機產能並持續提升手機整體性能，短時間內難以撼動蘋果在大陸高階手機市場的地位。另外，iOS和Android系統存在差異，果粉未必會願意轉換，後續市占變化仍待觀察。

富瑞分析師在報告指出，華為Mate 60 Pro定價和iPhone 14或14 Plus差不多，可能的購機者來自目前的iPhone用戶，或者本來可能改用iPhone的Android用戶。

調研機構TechInsights報告顯示，第2季iPhone全球出貨量約4,310萬支，前五大市場為大陸、美國、日本、英國、印度；大陸首次超車美國，成為iPhone出貨量最大單一市場。IDC中國研究報告顯示，蘋果去年在大陸智慧手機市占率約13.5%，與OPPO並列第三。