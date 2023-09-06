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半導體展揭幕 射頻測試廠鐳洋搶攻高頻天線商機

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

SEMICON Taiwan 2023國際半導體展盛大揭幕，射頻測試廠鐳洋科技-新（6980）創辦人王奕翔今（6）日表示，鐳洋攜手國際大廠，也在此次展出毫米波通訊量測解決方案，搶攻高頻天線商機。

鐳洋表示，近年包括封裝測試、安防監控、醫療感測等應用大幅推升需求，鐳洋除了與長年合作的封測零組件大廠Coto Technology聯手搶攻IC封測商機，更首次與知名網通測試設備代理商廣聯科技（Paralink Networks）攜手展出5G-NR毫米波通訊量測解決方案。透過鐳洋自主研發的毫米波升降頻轉換器，搭配廣聯的基站模擬測試設備（Amarisoft callbox），提供新世代高頻天線客戶，更具經濟效益的毫米波測試方案。

「SEMICON Taiwan 2023國際半導體展」於9月6日至8日，在南港展覽館展出，共吸引950家海內外廠商參加、展出達3,000個展覽攤位，數量創下歷年新高。今年以「贏得未來賽局致勝關鍵－創新與永續」為主軸，聚焦半導體熱門議題，包括先進製程、異質整合、化合物半導體、車用晶片、智慧製造、永續製造、半導體資安、人才等，持續領航全球半導體產業關鍵技術交流。

半導體 毫米波 封測

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