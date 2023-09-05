威盛6奈米處理器第4季投片 AI 布局再添新利器

威盛（2388）旗下IC設計服務事業威宏（8442）（VIA NEXT）接單暢旺，已成功拿下中國專案電腦標案及歐美人工智慧（AI）專案，而近期市場傳出，威盛6奈米處理器將會在第4季投片，明年逐季放量出貨，為AI布局再添新利器。

威盛持續受惠於委託設計（NRE）及晶片量產業績貢獻，推升7月合併營收來到11.78億元，較去年同期成長101.2％，前7個月合併營收63.61億元，較去年同期成長25.2％，表現優於預期。法人表示，威盛透過威宏擴大AI處理器出貨動能，在嵌入式平台快速擴大市占率，加上美中貿易戰為x86架構 CPU 及IC設計服務帶來新商機，今年營運獲利展望均轉為樂觀。

威盛過去擁有龐大的IP資源及晶片設計功力深厚，讓威宏順利在AI市場打出一片天，目前已提供客戶AI加速處理器設計及量產，可與各種 CPU 偕同運作，並可連接高頻寬記憶體、高速介面、輸出入裝置，適用於各種應用之AI終端裝置。

威宏也提供 FPGA AI影像處理方案，結合 FPGA 可快速客製化的特性，以及多樣化的輸出入介面支援，可快速產生適合於不同應用場景需求的AI影像處理模組。再者，威宏推出AI影像處理應用，客製化的AI影像解決方案，可在終端裝置上實現高效能、低功耗、多樣性的AI影像處理能力，可應用於智慧家庭、智慧工廠、以及智慧城市的各種AIoT 終端裝置。