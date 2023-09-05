拆解華為新手機 用中芯新晶片

華為「Mate 60 Pro」新機開放網路預購，引發美國關切。彭博委託TechInsights拆解證實，華為和中芯聯手已成功為新手機打造先進的七奈米處理器，可見北京傾全國之力來突破美國的圍堵，確有初步進展。

技術分析公司TechInsights進行的詳細拆解顯示，Mate 60 Pro手機採用的是中芯所生產的新款「麒麟9000」晶片，這是頭一款採用中芯最先進七奈米製程技術的晶片。TechInsights拆解各大科技公司產品並分析已有數十年的歷史，這次拆解堪稱對Mate 60 Pro零組件最權威的分析。

Mate 60 Pro具衛星通話功能，根據測試與拆解報告顯示，這款手機具5Ｇ連網能力，且速度可與蘋果iPhone 14匹敵，晶片以十四奈米以下技術生產，引發美國關切；彭博資訊分析師認為，Mate 60 Pro的5Ｇ晶片應是由中芯國際代工，象徵中國半導體的進展。

中芯和華為開發晶片的進展已到何種程度尚不得而知，例如是否有能力以合理的成本來量產晶片。華為計畫生產多少Mate 60 Pro也不明朗。Mate 60 Pro幾乎一上架即銷售一空，可見產量相當有限。

TechInsights副董事長Dan Hutcheson說：「這對中國來說是一個相當重要的宣告。中芯的進展呈現加速趨勢，顯然已解決七奈米良率的問題」。

儘管如此，TechInsights拆解後發現，Mate 60 Pro的所用處理器技術仍落後最新技術兩個世代，這結論也等於佐證大陸社群媒體的報導。

資深半導體產業評論家陸行之指出，美國商務部早把中芯放到實體清單，並規定十四奈米及以下設備不能賣到大陸，中芯怎麼還有這麼多先進製程產能？他認為，被放入實體清單的公司並非被禁止購買美國全部的先進設備，而是購買先進製程設備要向美國商務部申請，加上大陸很多新創半導體廠冒出，有些短期就倒閉消失，連美國商務部、設備廠也很難判定這些設備是否轉賣給中芯國際，中芯先進製程產能持續擴大就不足為奇了。