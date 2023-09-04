導電漿需求翻倍 碩禾看旺營運後市

太陽能導電漿大廠碩禾（3691）總經理黃文瑞今（4）日指出，由於太陽能電池正處於改朝換代的階段，次世代TOPCon將成為市場主流，而該技術對導電漿需求比上一世代多一倍，因此有助於公司出貨動能激增，預料下半年營運優於上半年，明年營收也將翻倍，並力拼轉虧為盈。

碩禾今年上半年每股虧損3.82元，較去年同期每股虧損0.22元擴大。對此，黃文瑞指出，主要原因是先前受到疫情因素影響，致使公司在中國大陸業務推展較慢，產能利用率也僅剩三成，但下半年起將大幅改善，預估明年產能利用率將回到五成以上。

黃文瑞指出，相較於舊有的P型模組，新世代N型模組TOPCon發電效率較高，且因為正反面都會用到導電漿，因此用量多一倍，目前包含台灣在內，全球各家太陽能模組廠都已經積極從P型轉向N型，而且明年會更加明顯，因此導電漿需求有望爆發。

據悉，目前碩禾的導電漿業務中，中國大陸與東南亞分別約占四成，台灣約占二成；若以市占率來看，碩禾的導電漿在台灣市佔率高達八成以上，中國大陸市占率則是一成左右，仍有相當大的成長空間。

黃文瑞進一步指出，N型TOPCon所用的導電漿與舊有的P型完全不同，每一個客戶所需要的導電漿都必須進行客製化，包括燒結、擴散條件以及配方都不同，而且印刷條件也有改變，因此毛利率約15%，比P型的10%高出不少。

展望未來，黃文瑞強調，歷經上半年調整後，公司目前最壞情況已過，而且近期已經陸續通過不少客戶的驗證，下半年營運就會明顯改善，明年因TOPCon導電漿大量出貨，全年業績表現有望轉虧為盈。

此外，碩禾近年來積極轉攻電動車市場，去年參與子公司芯和能源現金增資，持股比將從48.39%提升至53.96%，期盼透過芯和能源能為碩禾擴大市場版圖，提前卡位電動車市場。

黃文瑞指出，芯和能源預計明年第4季會有新產品量產，目前相關電池材料仍在開發中，未來會攜手合作夥伴搶攻電動車市場，現階段仍需要一些時間，相信明年就會有新進展。