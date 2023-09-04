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台灣美光董座：記憶體最壞時刻已過 靜待下個景氣循環

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美光前段製造企業副總裁暨台灣美光董事長盧東暉（右）與美光先進封裝技術開發處副總裁 Akshay Singh（左）。記者林伯東／攝影
美光前段製造企業副總裁暨台灣美光董事長盧東暉（右）與美光先進封裝技術開發處副總裁 Akshay Singh（左）。記者林伯東／攝影

台灣美光公司董事長盧東暉今（4）日受訪時表示，美光執行長 Sanjay Mehrotra 在6月底的法說會釋出記憶體低谷已過，雖然目前台灣美光DRAM產能利用率還未恢復元氣，但整體景氣最壞時刻應該已過去了，最明顯的是DRAM現貨貨止跌走穩，目前靜待下個景氣復甦循環到來。

盧東暉表示，由於整體記憶體產業尚處於庫存調整階段，市場需求端除了應用在AI及伺服器等應用的高寬頻記憶體（HBM）需求非常強勁，不過目前HBM占美光比重仍低，整體DRAM景氣還得手機、個人電腦等需求回升，才能確立整體景氣復甦。

盧東暉曾經歷六次以上的記憶體景氣起伏的循環，他強調新冠肺炎疫情讓數位轉型需求一下爆發開發，台灣美光也曾搭上快速成長列車，過去短短三年時間，在台招募新血逾2600人。

他強調，這波半導體和記憶體產業修正，美光總部提出人員精簡計畫已在今年3月全數執行完畢，對於近期傳出美光計畫年底再展開新一波裁 員，甚至傳出台灣美光計畫出售桃園廠，他特別澄清這些都是謠言。

盧東暉說，台灣美光的稼動率雖然還未全面回升，但公司已看到有部應用需求回升了。台灣美光內部人事雖然仍凍結，但公司今年仍對招外120位實習生，且保證對表現優秀的實習生，保障他們未來在2025年畢業後，持續進到美光服務，這就是美光為迎接景氣復甦，預做的育才規畫。

除此之外，美光也決定將台灣做為全球最先進DRAM製造和先進封裝重鎮。為此除了去年完工啟用的台中A3廠，已導入美光第1台極紫外光（EUV）機台外，美光7月發表全球最領先的第二代高頻寬記憶體（HBM） Gen2產品，就是在台中的A3導入以1 Beta製程生產，預料未來最先進的1 gamma製程，也會最先在台灣生產。

此外桃園廠與台中廠在內部視為同一廠區，曾東暉說，目前桃園廠也正進行內部改造，計畫作為未來1 Beta擴增EUV產能使用。這些規畫配合新產品包括DDR5 DRAM及HBM3 及更先進的HBM3e等產品到位，美光將台灣做為全球DRAM最重要生產重鎮的規畫不會改變，雖然美光近期宣布一多項因應地緣政治的投資。

盧東暉也透露台灣美光計畫本月底舉辦首次在台舉辦的供應商大會。美光的規畫，目前通過美光認證的台灣本土供應商，涵蓋材料、化學品和零組件，美光計畫協助他們跟著美國啟動美光、日本及未來其他地區的國際布局，跟著美國一起開拓國際市場，這是美光強化台灣供應商的具體承諾。

美光先進封裝技術開發處副總裁Akshay Singh今日也宣布，美光也決定在台擴大高頻寬記憶體HBM的布局，除新一代採八顆堆疊的HBM3 Gen2全數在台灣生產及封裝外，計畫明年第1季放量出貨給探用台積電CoWoS先進封裝客戶外，也計畫推出技術含量更高的12顆堆疊容量32GB 的HBM3e 更新產品，希望能將HMB占營收比重快速拉升占10%，不讓 SK海力士專美於前。

美光前段製造企業副總裁暨台灣美光董事長盧東暉。記者林伯東／攝影
美光前段製造企業副總裁暨台灣美光董事長盧東暉。記者林伯東／攝影

美光 記憶體 景氣

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