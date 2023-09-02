非蘋陣營推新機迎戰 iPhone15 下半年智慧手機掀戰潮

蘋果秋季發表會將在台灣時間9月13日凌晨登場，外界預料將推出iPhone15系列手機，不讓對手專美於前，非蘋陣營包括三星、華為早已搶先發表新品，Google也規劃在10月4日更新Pixel產品線，下半年智慧型手機大戰即將開打。

蘋果宣布台灣時間9月13日凌晨1時舉辦特別活動，主題為Wonderlust（好奇心），外媒預測將推出iPhone15系列手機，全面採用「動態島」螢幕設計並改用USB Type-C充電孔，Pro旗艦機型配備更窄邊框和鈦金屬材質。

搶在蘋果發表新品之前，三星8月初宣布第5代摺疊手機Galaxy Z Fold5、Z Flip5在台灣上市，線上商城開放預購第1個小時銷量較前一代成長1.7倍，三星看好新系列未來整體銷量將成長20%。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙分析，今年上半年消費者支出轉移到出國旅遊及娛樂，下半年隨著三星和其他品牌推出新機，有望提升買氣，預期台灣手機市場上下半年銷售量占比約40%比60%。

華為8月29日無預警開賣新款旗艦手機Mate 60 Pro，搭載麒麟9000S處理器，網路多項實測顯示，Mate 60Pro支援5G網路速度，意味華為與中芯國際攜手突破美國的5G晶片封鎖，但華為拒絕證實，表示要等9月發布會。

Google已宣布將於10月4日舉辦Made by Google硬體發表會，國外科技網站The Verge預測新產品將包含Pixel 8系列手機和Pixel Watch手錶，也可能更新PixelBuds耳機產品線。

根據9to5Google等國外科技網站消息，Pixel 8將採用雙鏡頭相機，包含全新5000萬畫素廣角鏡頭，以及1200萬畫素超廣角鏡頭，並首度導入120Hz螢幕更新率、超聲波螢幕下指紋辨識。

統一投顧分析，2023年手機出貨量動能平淡，iPhone規格升級表現比Android更突出，iPhone 15為近期規格升級相對有感的一代，Pro機型採用潛望式鏡頭方案，將持續挹注相關廠商長期動能，反觀中國品牌新機發表後的銷售延續性差強人意。預估2023年iPhone 15出貨量為8600萬支，優於iPhone 14第一年出貨量的8300萬支。

觀察不同平台的出貨量，統一投顧預期Android手機衰退幅度較大，2023年出貨將年減3.6%，iPhone今年整體出貨將年減約2%。