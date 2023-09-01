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華碩Zenbook Pro 14 Duo OLED獲IDEA獎

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED Wins IDEA Recognition for Innovative Design。圖／華碩提供。
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED Wins IDEA Recognition for Innovative Design。圖／華碩提供。

繼榮獲德國紅點品牌暨傳達設計大獎，華碩今日宣布，創新設計再獲國際肯定。Zenbook Pro 14 Duo OLED（UX8402）因卓越設計、絕佳使用者體驗、品牌價值、社會永續及極致美學等驚豔表現，獲頒2023美國傑出工業設計獎（IDEA 2023）消費性科技類銀獎殊榮。

華碩設計長楊明晉表示：「很榮幸能獲得IDEA設計獎肯定，再次體現華碩不斷追求卓越設計的專業與熱情，未來我們將持續以使用者為核心，打造結合美學及創新的優良產品。」

華碩極致精巧的雙螢幕筆電Zenbook Pro 14 Duo OLED專為品味非凡而生，配備全球首款14.5吋2.8K（2880 x 1800） 120 Hz OLED觸控螢幕及12.7吋2.8K 120 Hz ScreenPad™ Plus螢幕，藉由獨家開發ASS Ultra抬升設計，不僅帶來理想視角，加強筆電散熱效果，更可實現無縫順暢的跨螢幕操作；旗艦級處理器與創作者等級的NVIDIA顯示卡完美配合，為用戶提供絕佳效能，讓創意盡情揮灑不受限。

華碩另有四項產品入圍 IDEA設計獎最終決選，包括超越輕薄精巧的Zenbook S 13 OLED （UX5304）、效能強大的Zenbook Pro 16X OLED （UX7602）、令人驚豔的Zenbook Pro 14 OLED （UX6404）以及極致非凡的ProArt Studiobook Pro 16/16/16 3D OLED （W7604, H7604）。這些筆電專為創作者與專業人士打造，搭載ASUS Lumina OLED螢幕，以深邃黑色與鮮豔色彩呈現精彩視覺效果。

2023美國傑出工業設計獎（IDEA 2023）由美國工業設計協會（Industrial DesignersSociety of America, IDSA）主辦，迄今已有43年的歷史。IDEA肯定設計策略、品牌力及數位互動等多個領域的優秀設計，是設計界最具代表性的獎項之一。

OLED

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