華碩Zenbook Pro 14 Duo OLED獲IDEA獎

繼榮獲德國紅點品牌暨傳達設計大獎，華碩今日宣布，創新設計再獲國際肯定。Zenbook Pro 14 Duo OLED（UX8402）因卓越設計、絕佳使用者體驗、品牌價值、社會永續及極致美學等驚豔表現，獲頒2023美國傑出工業設計獎（IDEA 2023）消費性科技類銀獎殊榮。

華碩設計長楊明晉表示：「很榮幸能獲得IDEA設計獎肯定，再次體現華碩不斷追求卓越設計的專業與熱情，未來我們將持續以使用者為核心，打造結合美學及創新的優良產品。」

華碩極致精巧的雙螢幕筆電Zenbook Pro 14 Duo OLED專為品味非凡而生，配備全球首款14.5吋2.8K（2880 x 1800） 120 Hz OLED觸控螢幕及12.7吋2.8K 120 Hz ScreenPad™ Plus螢幕，藉由獨家開發ASS Ultra抬升設計，不僅帶來理想視角，加強筆電散熱效果，更可實現無縫順暢的跨螢幕操作；旗艦級處理器與創作者等級的NVIDIA顯示卡完美配合，為用戶提供絕佳效能，讓創意盡情揮灑不受限。

華碩另有四項產品入圍 IDEA設計獎最終決選，包括超越輕薄精巧的Zenbook S 13 OLED （UX5304）、效能強大的Zenbook Pro 16X OLED （UX7602）、令人驚豔的Zenbook Pro 14 OLED （UX6404）以及極致非凡的ProArt Studiobook Pro 16/16/16 3D OLED （W7604, H7604）。這些筆電專為創作者與專業人士打造，搭載ASUS Lumina OLED螢幕，以深邃黑色與鮮豔色彩呈現精彩視覺效果。

2023美國傑出工業設計獎（IDEA 2023）由美國工業設計協會（Industrial DesignersSociety of America, IDSA）主辦，迄今已有43年的歷史。IDEA肯定設計策略、品牌力及數位互動等多個領域的優秀設計，是設計界最具代表性的獎項之一。