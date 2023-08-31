iPhone 15、三星旗艦機種等終端未支援 台灣5G毫米波還要再等等

台灣釋出5G頻譜包含28GHz的毫米波頻段，而美國等國家也已經開始推動毫米波網路及應用，台灣的5G毫米波網路則是聚焦於警、政、消及企業端應用，電信業高層分析，蘋果iPhone 15、三星旗艦機種等終端未支援，台灣消費者要廣泛使用到5G毫米波，還要等等。

台灣5G頻譜包含Sub-6G的3.5GHz及毫米波的28GHz，可體現5G最快速的傳輸速度，中華電信拿下全台最大的600MHz頻寬，但目前僅應用在中正紀念堂、高雄等大型展演上，今年中華電信攜手KKCompany Technologies旗下音樂串流品牌 KKBOX年度盛會「第18屆KKBOX風雲榜」，中華電信除了提供MOD及Hami Video獨家多視角直播供用戶免費收看，更將以5G 獨立組網（Standalone，SA）架構的網路切片（Network Slicing）技術，可動態調配無線網路資源，並打造5G毫米波網路，保證AI展演所需的頻寬，攜手KKBOX打造全台萬人演唱會首次「5G x AI生成音樂與影像」的互動共演。

外界也好奇，台灣5G毫米波的28GHz頻段何時可望普及到一般消費者應用，電信業者私下指出，蘋果iPhone系列手機已經在美國等地開放毫米波應用，台灣電信業者也向蘋果爭取，但最後因為價格及耗電等因素，台灣還是沒有開放。

中華電信個家分公司副總賈仲雍表示，行動通訊技術是頻譜越高，傳輸速度越快，5G毫米波加上5G獨立組網SA，最能體現5G真正的實力，但5G毫米波要普及關鍵還是終端問題，終端沒有想像中成熟，期待蘋果及三星等旗艦手機支援，盡速讓民眾也可以使用5G毫米波。

賈仲雍表示，雖然終端還不成熟，但中華電已經將5G毫米波技術應用在各種智慧展演上，此外，目前多數5G網路都是基於4G核心網路並與4G網路連接，但全球300家5G電信業者中，也有十分之一已經發展SA，中華電信除將SA應用在警、消、政等專屬網路上，也將持續推廣企業客戶以及各種智慧展演場所，讓一般民眾也可以透過展演體驗真正的5G網路。