攻入日韓、省下關鍵10秒！達明AI機器人2024年進軍越南

地緣政治促使全球製造業大遷徙，協作機器人需求在2021～2022年因疫情需求動盪，廣達（2382）集團旗下金雞達明在2022年繳出不錯成績，機器手臂賣進日韓半導體大廠，更創業界之先，推出AI Cobot系列協作機器人，2024年業務觸角也將延伸前進東南亞，插旗越南。

流水產線上一台一台伺服器系統正不停向前進，達明機器人快速在移動中針對每一台伺服器快速拍照，30秒能拍40張照片，而後台AI模型利用這些照片進行比對，抓出組裝流水線上有瑕疵的產品，加強品管。過去，視覺檢測必須等每一台伺服器停在產線固定位置，再由機器人手臂拍照進行檢視，但如今這樣被工廠嫌還不夠快。

「透過一台編碼器，可以抓輸送帶上產品移動距離，利用AI讓機器人知道產品移動位置，邊移動邊拍照，過去30張照片要花40秒拍完，現在30張照片只要花30秒。」達明機器人工程師解說，2023年新一代TM AI Cobot幫產線省下一台「10秒」時間，1萬台就能省下10萬秒，未來還可以繼續進化。

協作機器人目前以歐洲Universal Robot（UR）及台灣達明機器人（Techman）為前兩大，UR號稱累積銷售已達7.5萬支，市占率50%，而廣明旗下投資成立的達明機器人則市占率居次，而達明能異軍突起，關鍵在於研發能力，2022年11月他們率先宣布整合AI應用，免費提供客戶9類AI模型供，成為目前協作機器人中唯一具備原生視覺、定位功能的協作機器人品牌。

「這是因為我們團隊跟其他機器人公司不一樣，視覺跟定位，只有我們是原生的，其他家都是搭第三方方案。」達明機器人總經理陳尚昊表示。

達明由廣明投資成立，廣明過去是全球最大薄型光碟機供應商，在光學技術上具備專業，也使得達明機器人率先就整合3D視覺能力，今年更發表可AI Cobot搭載9款AI原生引擎，客戶需要模型訓練，達明也攜手物聯網巨頭研華提供AI伺服器，提供客戶自行做瑕疵檢測AI模型訓練。

而因應物流及封測等需求，達明的手臂負載能力也從20公斤，今年升級到最大25公斤級距。「現在因為AI被推廣，客戶會主動來問AI可用在什麼地方？」陳尚昊指出。

而雖全球製造業遷徙，但科技業對協作機器人的需求2023年相對保守，主要是因為2021～2022年許多工廠自中國大陸遷出，正在重新設置，達明泰國服務據點正能服務當地工廠需求。陳尚昊表示，2022年花費很大人力在於協助客戶產線搬遷，新的需求在2022年確實部分受到影響，2023年上半也不如預期，但下半年已經好轉，看到商業需求潛力，2024年初也將前進越南設立技術服務據點。

根據市場調研機構預測，2022年協作機器人市場需求比2021年成長，且機器人平均銷售單價也上漲7%，達明表現也創近年最佳，根據廣明2022年財報顯示，達明年賺1.43億元，比2021年5400萬元倍數成長，不過2023年上半年獲利明顯縮小，僅446萬元。

達明硬體跟軟體搭售成效如何？過去AI模型為選購付費，但為推廣AI應用，去年底達明改弦易轍，採取軟硬搭售服務，軟體免費讓客戶用到飽，陳尚昊表示，客戶跟經銷商反饋正面，談賣硬體時不必降價銷售，因為軟體不收費，讓推廣AI阻力也較少，且軟硬體搭售跟同業相較有差異性，長期有助於銷售價格正面，「至少客戶不會只談價格。」

協作機器人每年市場成長率20～30％，雖然占整體機器人市場比例還不高，但人機合作逐漸受到重視，Interact Analyst分析師Maya Sha表示機器人投資回收期限也縮短為2~3年，比過去5年要更快速，隨2024～2025年全球製造業歷經疫情洗禮後迎向復甦，AI協作機器人應用趨勢將加速明朗。