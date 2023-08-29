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微星亮相 IFA 2023消費電子展 搶攻歐洲市場

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
微星亮相IFA 2023消費電子展 搶攻歐洲市場。圖／微星提供
微星亮相IFA 2023消費電子展 搶攻歐洲市場。圖／微星提供

全球電競、創作、商務及AIoT解決方案的領導品牌MSI微星（2377）今（29）日宣布，將於9月1日亮相IFA 2023。成立於1924年的IFA德國柏林國際消費電子展，擁有近百年歷史，被譽為對全球PC採購、批發和零售業最具指標性展覽之一，為產業提供了一個全方位解決方案平台。

MSI微星科技將在此盛會上展出全系列新品，包含：筆記型電腦、桌上型電腦、顯示器、顯示卡、主機板、電競週邊、電腦機殼以及電腦週邊。這些產品象徵MSI微星科技堅持創新，專注於為全球使用者打造優質體驗。

MSI微星科技行銷副總經理程惠正說道：「MSI微星科技非常開心能再度參加IFA 2023，這是展示成果的好機會，微星團隊將全力以赴，期許把最新科技帶給全球使用者，為大家的生活帶來更多便利和樂趣，歡迎各位貴賓蒞臨MSI微星科技展位，了解我們的新品和新技術。」

MSI微星科技期待在IFA 2023與媒體朋友和合作夥伴齊聚一堂。我們的專員將為您展示新品和技術，並隨時回答您的問題。無論您對哪個領域有興趣，從商務到電競，從生產力到生活，我們都很榮幸為您介紹改變世界的尖端技術、獨特創新和全新產品。我們柏林見！

微星亮相IFA 2023消費電子展 搶攻歐洲市場。圖／微星提供
微星亮相IFA 2023消費電子展 搶攻歐洲市場。圖／微星提供

微星 IFA 電競 德國 柏林

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