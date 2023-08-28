元晶獲30億元高效能模組訂單 助攻大型漁電共生電廠

元晶太陽能（6443）宣布接獲大型模組訂單，金額約達30億元，自8月下旬開始出貨，預計在三個季度內完成所有交貨，可望為未來營運提供穩定動能。

據了解，元晶此次簽訂的採購合約，是位於雲嘉地區的漁電共生太陽能發電案場，總裝量容量高達250MW（百萬瓦），9月開始大量交貨，估計每季挹注元晶約10億元的營收，對挹注元月單月營收將會很快顯現。

元晶表示，推動「漁電共生」是政府兼顧養殖漁業與發展再生能源的重要政策。由於台灣的漁電共生案場多數位於近海潮間帶，屬於高溫、高濕、高鹽蝕及颱風頻繁的嚴苛環境，元晶近三年來投入大量研發與資本支出，為台灣漁電共生案場開發出高效能M10 大尺寸模組，代號「天鷹」。天鷹模組除了抗高溫、抗高濕及抗鹽蝕外，其單位面積發電效率也是業界最高，可將空間做最有效運用。再加上已通過最強17 級陣風的風洞耐壓測試，可以確保在氣候變遷與極端氣候下，太陽能案場能安全營運25年以上。

元晶公司在台灣潮間帶與鹽灘的模組銷售實績已接近1GW (10億瓦)，元晶副總經理兼發言人江郅豪表示，在特殊氣候環境下使用的模組，除了要量身訂做外，更要考慮天災後的緊急維修能力，元晶屏東廠是台灣最大模組廠，年產能達1.5GW，具有隨時供應全台「颱風過後」的模組維修及運補能力。

江郅豪說：「在緊急狀況時，我們也很願意支持使用東南亞模組的太陽能電廠，但前提是進口模組必須符合台灣經濟部訂定的基本規格，譬如鋁框厚度及孔位等，目前這些進口模組都不符合我國規格。」

法人評估，近期因選舉攻防，綠電成為朝野討論焦點，造成上下游太陽能產業極大的困擾，元晶在此時宣布取得30億元國內訂單，除對元晶營運有相當助益外，也在業界起了鼓舞作用。