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兩岸機械工業交流會邁入20年 力推兩岸新能源車供應鏈

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台灣機械公會理監事及專業委員會正、副會長等產業代表近百人與會。台灣機械公會提供
台灣機械公會理監事及專業委員會正、副會長等產業代表近百人與會。台灣機械公會提供

台灣機械公會與中國機械工業聯合會，今(25)日在台中、河南同步透過連線方式，召開第20屆「兩岸機械工業交流會」，共同探討全球最夯的新能源車生產技術。機械公會呼龥兩岸機械業者創造產品獨特性，形成優質供應鏈，共創雙贏。

新能源車已是全球汽車產業發展的重點，中國大陸並於6月間第四度宣布減免新能源車的購置稅，以提振民間消費需求，支持新能源車的產業發展。

為此，今年邁入第20年的兩岸機械工業交流會，以「兩岸新能源車產．業融合發展」為交流重點，由兩岸在新能源車發展相關的企業與研究單位等， 就兩岸機械工業與新能源車的產業發展現況提出報告，尋求兩岸機械業者在新能源車產業上，找到合作發展的契機，共創雙贏。

台灣機械公會與中國機械工業聯合會，自2004年在台北召開第一場「海峽兩岸機械工業交流會」起，就約定每年輪流主辦交流會，透過交流會來架構兩岸在機械產業的合作發展，今年兩會透過連線，分別在台中與河南各自採實體會議方式舉行。

交流會由機械公會理事長魏燦文、中國機械聯會長徐念沙主持，機械公會理監事及專業委員會正、副會長等產業代表近百人，及中國機械聯企業代表共160餘人出席參加。

兩岸企業家峰會智能裝備小組台灣方召集人徐爵民、 陸方召集人蘇波，也都到場支持。

講師部分除由機械公會秘書長許文通，以及中國機械聯秘書長宋曉剛，分別就兩岸的機械工業發展提出報告外，在新能源議題部分，台灣方講者是邀請已跨入新能源汽車領域的協易機械（4533）與台灣瀧澤（6609）兩家公司，說明自身如何因應電動車終端客戶需求，進行客製化的研發， 以滿足客戶需求接到訂單。

並請工研院機械所，提出新能源車的關鍵技術發展與機會論述。

陸方講者則是邀請山東凱帝斯工業系統、昊志機電等企業，說明發展新能源汽車領域的關鍵要領，並請河南省汽車工程學會談宇通新技術研發與應用情況。

魏燦文表示，面對氣候變遷、淨零碳排與歐盟碳邊境調整機制等低碳時代的來臨，綠色製造與綠色運輸等產業走向，將是兩岸機械業者要共同面對的挑戰與機會。

兩岸機械業在數十年的發展下，皆各有優勢，一個默契十足的互補供應鏈已然形成。魏燦文期待兩岸各家企業專注推動產品的差異化，並從智慧製造著手，也期望透過此次交流會，為兩岸機械業合作發展上找到新的利基。

邁入第20年的兩岸機械工業交流會25日以連線方式在台中、河南同步登場。台灣機械公會提供
邁入第20年的兩岸機械工業交流會25日以連線方式在台中、河南同步登場。台灣機械公會提供

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