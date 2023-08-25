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光環走勢強、多次觸漲停 現增股9月上市市場看旺

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
光環。（擷取自Googlemap）
光環。（擷取自Googlemap）

光通訊廠光環（3234）受惠5G高頻寬網路應用熱潮續強，今（25）日股價以26.3元開高走高，盤中攻頂衝上28.35元，多次觸及漲停，外界看好，公司為雲端數據中心、5G移動通訊基地台等市場，所開發之高頻寬之半導體雷射、光引擎、主動式光纖纜線及VCSEL傳感器光源等產品的未來發展。

美國拜登總統拍板寬頻基建政策，打造全美高速網路，擬提撥逾420億美元預算，台系光通訊族群受惠此題材點火，近期成為市場強漲族群。而光環自2020年成功研發光通訊VCSEL並導入自家磊晶片產能擴充。而旗下128 Gbps VCSEL也應用於高速數據中心與高安全性資料保全市場，成功搶佔先機。

據了解，光環為亞太區光主動元件主要供應廠商之一，而作為III-V族半導體領導廠商，過去數十年來致力於開發GaAs/InGaAs等半導體光電材料，結合自有材料平台與光學技術，提供光電元件以滿足SAN/LAN/基地台與資料中心等高速光纖傳輸需求，同時提供高靈敏度的雷射與檢光器 (PIN/APD) 於手持設備等感測應用，近日因辦理現增而備受市場矚目。

光環現增股已於24日完成抽籤，並將在9月1日撥券；而光環旗下產品組合服務之合作夥伴，包含了光纖網路傳輸模組製造商、網路設備製造商、智慧型手機模組製造商等。公司6月營收5,027萬元，年減37.28％、月減0.79％，累計前6個月營收2.89億元，年減48.55％，至於，第2季稅後虧損5,309萬元，每股稅後淨損0.69元，上半年每股稅後淨損1.57元。

光環 半導體

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