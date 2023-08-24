第三屆「機器人智動系統優質獎ARSI」上銀科技雙喜臨門

第三屆「機器人智動系統優質獎ARSI」出爐，傳動與控制科技大廠上銀科技（2049），一口氣拿下雙項大獎，包含：HIWIN潛水式高速迴轉工作台榮獲創新應用研發類-「系統整合應用組」特優獎，與工程師趙士宏榮獲「傑出工程師獎」。

經濟部工業局鑑於智動化產業正處於快速發展階段，系統整合創新應用也成為產業競爭的關鍵，因此舉辦「機器人智動系統優質獎ARSI」評選出卓越的產品、技術和人才，樹立優秀學習典範以激勵產業創新，推動台灣在智慧自動化領域的領先地位。

上銀科技此次共獲得雙項大獎，包含：HIWIN 潛水式高速迴轉工作台榮獲創新應用研發類-「系統整合應用組」特優獎，以及工程師趙士宏榮獲「傑出工程師獎」。

上銀科技董事長卓文恒表示，上銀很感謝經濟部工業局設立這個獎項，可以激勵企業界研發團隊更多動力，這個獎項讓企業界和研發人員有一個創新激勵的平台，讓研發團隊的努力被看見，也透過良性的競爭，讓台灣機器人智動系統變得更加強大。

HIWIN潛水式高速迴轉工作台，為世界首創高轉速沉浸式力矩馬達轉台，具有無背隙、高傳動精度的優勢，可提升加工精度控制能力達到±2微米。同時藉著30倍的轉速升級，除了達成10倍的加工效率提升，更帶動表面粗糙度等多項生產品質的革新。

卓文恒表示，HIWIN潛水式高速迴轉工作台具有IP68防護，可應用於各式水下製程產業，如放電、半導體等生產航空、車用、IC零件的高附加價值產業當中。