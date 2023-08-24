輝達財報亮得驚人！營收翻倍獲利暴衝 盤後飆漲逾9％

AI之王輝達（Nvidia）今公布財報，營收季增88%超越市場預期，輝達第二季營收135.1億美元，優於預期的112.2億美元，上季營收較去年同期翻倍，並創下紀錄新高。EPS來到2.7美元，顯示獲利也取得亮眼表現。

更關鍵的是，輝達執行長黃仁勳表示，全新的運算時代已經展開，全球企業正從通用型AI運算過渡到加速運算和生成式AI。輝達預期第三季營收估達160億美元，不但大幅擊敗分析師預估的126.1億美元，也意味著當季度營收年成長有望高達170%。

由於展望樂觀，推升輝達股價在美股常規交易時段與盤後股價，合計一度大漲13%。

受人工智慧 (AI) 晶片需求驅動，輝達今年以來，輝達的股價已經漲了超過200%，漲幅為費半成分股之最。輝達同時已成為科技業的風向球。

輝達上漲也帶動其他科技股，包括微軟、蘋果、特斯拉等科技巨頭均上漲。

輝達的財報關鍵數據顯示，上季營收為135.1億美元，季增88%，年增101%，創下紀錄新高。調整後淨利為67.4億美元，調整後EPS為2.7美元，較去年同期暴增逾四倍，毛利率也大幅成長。第二季強勁的銷售和財測指引，凸顯輝達在生成式 AI 領域的核心地位。

業務內容部分，由於數據中心業務的成長，上季調整後毛利率增加25.3個百分點，達到71.2％。數據中心業務是驅動業績主力，營收103.2億美元，年增171%。遊戲業務則成長22%至24.9億美元。車用業務年成長15%至2.53億美元。但高階圖形應用晶片業務年減24%。

除財報外，輝達並宣布董事會已授權進行250億美元的庫藏股計畫，該公司上季回購價值32.8億美元的自家股票。

輝達財務長克雷斯（Colette Kress）還在財報後電話會議表示，拜登政府的出口禁令，短期內不會立即衝擊業績表現，他說「有鑑於全球市場對我們產品的強勁需求，我們不預期進一步的出口管控會對我們的財務表現帶來立即而實質的影響」。