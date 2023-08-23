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高雄人買房面積創新低！這區十年從62坪減至25坪

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄街景。 圖／東森房屋提供
高雄街景。 圖／東森房屋提供

近年來高雄房價一路向上，民眾居住空間不斷接受考驗。房仲統計內政部資料，今年第2季高雄住宅的平均買賣面積為31.75坪，創統計以來的歷史新低，與2014年同期的53.6坪相比，10年來面積大幅縮水21.8坪，縮水幅度超過4成。

觀察高雄各行政區平均買賣面積，近10年買賣面積縮水最嚴重的是楠梓區，從平均62坪降到25坪，10年減少37坪，減幅高達6成。

東森房屋農十六店店長蔡明家表示，高雄居住面積縮水、小宅當道有三大主因。

首先，現代人以小家庭模式居多，且對居住環境的要求也愈來愈高，比起透天、公寓，有電梯、有公設、有社區管理的電梯大廈更受年輕族群青睞。

其次，由內政部不動產資訊平台揭露，從2014第1季到今年第1季，高雄的平均購屋單價從每坪16.55萬元上漲到23.16萬元，漲幅接近4成，薪水漲幅追不上房價已是不爭的事實，許多口袋不深的購屋民眾只好轉而購買坪數較小的產品。

再者，房價被墊高後，不少建商為了壓低總價、增加銷量，順勢改推小坪數住宅，最近幾年，兩房、小三房儼然已經成為高雄建商推案的主流。

蔡明家指出，高雄住宅買賣面積縮水幅度最顯著的前10大行政區都是高雄最精華的區塊，這些區塊產業發展蓬勃，民眾居住需求熱絡，房價漲勢更是遙遙領先。

以平均買賣面積縮水幅度最多的楠梓區來說，近年來在楠梓產業園區、台積電題材的坐鎮下，大量科技新貴聚集於此，帶動區域房市交易量能水漲船高，往日的透天、土地逐漸被高樓大廈取代，住宅的買賣面積自然大幅降低。

蔡明家表示，今年以來政府重手打炒房，投資客已有所減少，加上青安房貸、台積電2奈米廠等利多題材，從長線來看，高雄的房市發展仍值得期待。

對於打算購買小宅的民眾來說，如果購買新屋預算在600~800萬之間（車位另計），則可考慮選擇鳳山、三民、楠梓、仁武等區域，如果預算在800~1,000萬之間，則可考慮左營、鼓山一帶。

近10年高雄平均買賣面積減幅最大行政區。資料來源／東森房屋提供
近10年高雄平均買賣面積減幅最大行政區。資料來源／東森房屋提供

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