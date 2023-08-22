Gogolook攜手EVOX 獨創雲端通訊防詐解決方案

Gogolook、EVOX易喂（易得雲端）今（22）日宣布推出雲端通訊首創防詐解決方案。主要服務包含「Whoscall認證號碼」與「號碼辨識服務」，前者透過號碼認證機制有效解決企業形象遭偽冒的問題，保護消費者免於詐騙威脅，後者則是將Whoscall來電辨識服務首次應用在雲端通訊平台中，成為商務通訊業界新創舉。

隨著數位轉型浪潮，企業不再將配發員工實體公務手機視為唯一選擇，雲端商務通訊服務具有跨裝置與多元系統整合優勢，以利迎向與AI協作的新世代。

在ESG與數位雙軸轉型的帶動下，EVOX在近5年來協助超過2000家企業淘汰傳統總機，不論是手機或電腦皆可扮演獨立分機，讓企業電話的使用與協作效率更加提升。

隨著詐騙的影響逐漸蔓延，EVOX也開始從企業客戶的反饋中察覺到防詐與商譽保護需求的重要性，因此，EVOX攜手Gogolook合作，共同推出雲端通訊防詐解決方案，主要服務包含「Whoscall認證號碼」與「號碼辨識服務」，前者透過號碼認證機制有效解決企業形象遭偽冒的問題，保護消費者免於詐騙威脅，後者則是將Whoscall來電辨識服務首次應用在雲端通訊平台中。

EVOX台灣區總經理吳炯憲表示，EVOX憑藉著多年研發VoIP專利的經驗已在台灣累積數千家客戶，期望透過與Gogolook的合作，主動解決雲端通訊潛在的詐騙問題，更讓使用雲端總機的業務、客服等夥伴免於受到陌生電話騷擾，提升客戶的營運效率、把握潛在合作與拓展業務機會。

Gogolook商務長林伯翰則表示，Whoscall在台灣每兩人就有一人使用，也是刑事局指名合作的防詐產品，去年就為台灣民眾阻擋下超過550萬次詐騙電話，希望將長年累積下來的防詐技術與資料庫應用於廣泛場景中，讓企業員工在撥話與受話時都能受到保護，因此，Gogolook也期待與EVOX的合作，讓Gogolook在雲端通訊產業中發揮價值，也有助於探索更多跨領域的商業模式。

由於詐騙集團時常假借企業名義運用電話與簡訊行騙，Whoscall進而提供認證號碼機制，透過顯示企業標誌、名稱和電話目的（部分呈現將因手機系統而異），嚴防詐騙集團偽冒，並有效提高接聽率超過一倍、達到顧客溝通目的，目前已有foodpanda、遠通電收、PChome商店街、露天市集等知名企業採用。