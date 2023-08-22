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英國大買AI晶片 添利多

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

英國媒體報導，英國政府計劃斥資最多1億英鎊（約新台幣40.72億元），向輝達（NVIDIA）、安謀（Arm）及英特爾等晶片廠採購AI晶片，其中已下單輝達5,000顆繪圖處理器（GPU）。由於多數AI晶片由台積電代工，全球掀起瘋搶AI晶片浪潮，台積電成為大贏家。

此前，美國科技大廠，以及百度、字節跳動、阿里等陸企，還有沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國都傳出狂掃輝達AI晶片，如今英國也加入搶購行列，透露這波AI晶片大缺貨潮還會延續一陣子。

台積電一貫不評論單一客戶訊息。業界人士指出，輝達目前最夯的AI晶片包括頂規版「H100」與專為大陸市場設計的「A800」，都由台積電代工，其中H100以4奈米生產，A800則以7奈米製造，全球瘋搶輝達AI晶片，主要晶圓代工廠台積電成為大贏家。

英國電訊報報導，英國政府官員持續與輝達、安謀及英特爾等資訊科技（IT）巨頭洽談，為國家級AI研究資源採購相關設備，顯示英相蘇納克志在推動英國成為全球AI晶片領域的領袖。由英國研究創新局 （UKRI）主導的本次洽談，據信已進入向輝達下單多達5,000顆GPU的後期階段。

據報導，英國政府打算撥出1億英鎊進行這項採購計畫。然而，外界認為這筆支出不足以推動英國政府發展的AI雄心，敦促財政大臣杭特在未來數月撥出更多資金。

台積電 AI 晶片

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