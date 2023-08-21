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鴻海旗下和順興參與 ALVA 募資 強化在印尼電動車布局

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

鴻海（2317）與中信金（2891）合資成立的私募基金和順興智能移動今（21）日表示，參與印尼Indika旗下電動機車品牌ALVA的B輪募資，強化鴻海在印尼的電動車布局，深化鴻海與Indika的結盟，以搶攻印尼這個全球第三大的電動機車市場。

印尼是全球第三大機車市場，現階段電動機車滲透率低預估僅約0.2%，發展潛力大。印尼政府的目標是2030年要達到1,300萬台電動機車、220萬台電動車上路。

供應鏈人士表示，ALVA品牌電動機車的團隊執行力強，產品在性價比上具競爭力，產品短時間已實現銷售，具先發優勢，並實施在地化生產，將享有政策紅利。

至於台灣的Gogoro在印尼主要是從事電動車輛的基礎設施發展(換電平台)，且與ALVA母公司Indika簽有合作協議，故非電動機車競爭對手。

中信金控與鴻海集團是在之前簽署合作備忘錄，共同成立新能源車EV（Electric Vehicle ）產業基金，募集規模目標為50至100億元，布局投資國內外新能源車相關技術或製造領域的公司。市場人士指出，和順興智能移動私募基金，就是雙方落實布局新能源車的基金。

而鴻海與印尼的Indika能源公司是在2022年9月宣布，Indika通過其子公司PT Mitra Motor Group (MMG)，與鴻海的附屬公司 Foxteq Singapore Pte 建立合資公司，擴大其對電動汽車領域的淨零排放承諾。合資公司「PT Foxconn Indika Motor」 (FIM) 將從事商用電動汽車和電動電池的製造業務，並提供管理諮詢服務。 Indika與鴻海將探索廣泛的投資合作，在印尼建立全面的電動汽車生態系統。

鴻海投資長杜墨璽表示，印尼致力達成淨零碳排的目標，Indika集團在這中間扮演很重要的角色，以支援印尼的綠色轉型，並站上國際舞台。同時，和順興與Indika可以攜手孕育永續的環境，加速兩輪產業的轉型。

印尼 鴻海 電動機車

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