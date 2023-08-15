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不再只能仰賴進口！神基成台灣第一家 PCR 回收塑膠供應商

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
神基集團旗下漢達精密一直投入生質材料研發，今年更成立新公司專注先進技術研發。官網截圖
神基集團旗下漢達精密一直投入生質材料研發，今年更成立新公司專注先進技術研發。官網截圖

強固電腦大廠神基科技（3005）連續8年有機成長，旗下漢達精密專注複合材料發展，金屬及碳纖業務已打入消費電子以外新客戶，2024年帶來大成長，今年更成立新公司 Greemas，專注 PCR 塑膠回收料研發生產，打破仰賴進口現狀，成台灣第一家專業 PCR 供應商。

漢達精密是老牌複合材料供應商，包括碳纖、玻纖、塑膠金屬共射及雙料射出等，客戶目前包括消費電子及筆電客戶，受產業庫存過高影響，漢達筆電業務表現受影響，今年比去年業績衰退18~22%，不過黃明漢表示，由於整體消費電子產業衰退二至三成，部分同業快撐不住，漢達表現相對勉強可接受。

黃明漢表示，上半年稍有急單，下半年期望第3季起有起色，雖保守看待狀況，但金屬及碳纖材料都已經開始打入全新領域，期望2023年雖衰退，但2024~2025年透過自研自動化生產技術，找到新客戶，在對方認可漢達技術下，帶來大成長機會，且毛利價值比筆電更好。

神達（3706）營收包括強固電腦、漢達複合材料、漢通機電整合及吉達克車用零件業務，今年僅漢達衰退，強固電腦電子業務上半年成長28~30%，漢通有個位數百分比成長，吉達克有20%成長，若漢通2024年恢復成長動能，有望助神基2024年挑戰連續10年成長。

特別一提是，基於環保，漢達精密一直投資 PCR 技術研發，PCR 全稱是 Post-Consumer Recycled material，回收消費塑膠粒，透過回收 PET、PE、PP、HDPE 等二手塑膠材料，然後再加工用於製造新的包裝材料的塑膠原料，今年更進一步成長獨立公司專注投入發展。

過去漢達精密就一直投入環保材質研發，隨 ESG 意識抬頭，電腦等消費電子大廠紛紛提高機殼 PCR 使用率，宏碁（2353）即號稱過去已有3000萬台電子產品內使用一定程度 PCR，取代全新塑膠粒減少碳排。

漢達為此更創立 Greemas 品牌，銷售生質基原料產品，專注於生質材料的特性研究及改良方案，讓生質基材料可以得到更廣泛的應用，為自然環境的保護共同出一份心力，目前 Greemas 產品線可分為三大系列，包括 PLA 系列（Polylactic Acid，聚乳酸）、生質尼龍系列（Bio-Nylon）、NFRC 系列（ Natural Fiber Reinforced Composite植物纖維材料），還可以根據生質含量或韌性透明度等多面向提供不同產品。

「我們希望在最先進技術上持續投資，PCR 符合我們方向。」黃明漢表示，雖然現在業務規模還很小，但他認為很有機會，漢達精密也是目前台灣唯一能「供應」PCR 原料的廠商，已有幾支材料在客戶端認證中，不過由於消費電子採用 PCR 比例也仍低，前景大有可為，目前台灣品牌若要用 PCR 原料都得仰賴向日美商採購進口。

黃明漢表示，雖漢達今年營運稍下滑，但3~5年內仍設定60~100％成長目標，為維持競爭力，漢達也將力保在該領域前三名地位。

宏碁倡議永續以產品外殼用35%PCR塑膠回收料或OBP海洋廢料為訴求，表彰集團環保永續執行力，故PCR供應已經是一門熱門綠金顯學。圖／宏碁官網
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漢達 神基 神達 環保

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