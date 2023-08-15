電動車產業將啟動典範轉移 施振榮：加速電動車創新速度

宏碁（2353）集團創辦人施振榮指出，電動車產業將啟動典範轉移，產業大趨勢將走向垂直分工，順勢則興，在典範轉移的大趨勢下，將加速產業創新的速度，成本也將大幅降低，可望造福消費者。未來汽車產業傳統中心衛星廠的舊思維也將改變，大公司也可能是小公司的衛星廠。

1992年提出「微笑曲線」的施振榮15日特別以微笑曲線來分析電動車產業未來的發展。他指出，台灣曾經啟動了個人電腦與半導體產業的典範轉移，而始作俑者就是宏碁與台積電，產業趨勢也從「垂直整合」走向「垂直分工」，讓台灣有機會在全球供應鏈中扮演關鍵的分工角色。

他進一步指出，在垂直分工之下，客戶與供應商都是多元發展，不斷競爭，降低成本，相對也更有效率。如今隨著電動車產業發展日益成熟，可以預見未來電動車產業發展也會跟個人電腦及半導體產業一樣，從垂直整合走向垂直分工，展開產業的典範轉移。

施振榮說，三十年前美國的專業雜誌就曾報導，如果汽車走入電子及PC產業的發展型態，創新及功能提升的速度將會加快，成本也會大幅降低，將可以造福更多消費者。

他分析說，尤其傳統汽車引擎進入的障礙較高，但到了電動車時代，由於進入門檻降低，新舊廠商的競爭激烈，未來傳統汽車產業的經營模式，將受到來自科技產業及新創業者的新挑戰。

施振榮表示，鴻海在電動車領域發展走的是NB模式，整合性較高，針對一般消費大眾的主流巿場，經濟規模較大，自己造車；至於庫得則是走PC的主機板模式，分工性高，切入物流車的利基巿場，沒有自己的車廠，是委託別人造車。

他並指出，過去傳統車廠的運作模式，品牌車廠就是中心廠，零組件供應商都是衛星廠；但到電動車時代新思維，大家都可以扮演中心的角色，是以任務導向來決定誰是中心，而不是以規模大小來決定。誰負責該任務，誰就是該任務的中心，大的公司也可能是小公司的衛星廠。

他認為，雖然目前垂直整合的模式仍是車廠的主流，但一旦產業啟動典範轉移，將帶動許多新的機會，當然相對要花更長的時間，才能建立起電動車產業的新生態。

施振榮表示，一般在產業發展初期，基於運作的有效性，多是先以垂直整合的模式開始做起，由系統廠商（如IC、PC、汽車業者）配合巿場需求，把上中下游整合起來。當技術成熟以後，就會開始啟動產業的典範轉移，由垂直整合走向垂直分工的生態。

他分析說，由於在典範轉移的初期因為競爭激烈，加上產業技術日趨成熟，帶動了產業之間的淘汰與整併，並對原本領先的供應商帶來威脅。而原本居領先地位的供應商為了保護既有的優勢，加上不適應垂直分工的新生態，往往喪失在典範轉移過程中的新機會。