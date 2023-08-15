快訊

川普若重返白宮 澳洲學者預言：恐為美中貿易犧牲台灣

中韓觀光重啟 大陸團客救得了韓GDP？為何韓人寧出國也不愛國內旅遊？

美國戰爭經濟學：奧本海默與核武支出「黑預算」

電動車產業將啟動典範轉移 施振榮：加速電動車創新速度

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁集團創辦人施振榮。施先生辦公室/提供
宏碁集團創辦人施振榮。施先生辦公室/提供

宏碁（2353）集團創辦人施振榮指出，電動車產業將啟動典範轉移，產業大趨勢將走向垂直分工，順勢則興，在典範轉移的大趨勢下，將加速產業創新的速度，成本也將大幅降低，可望造福消費者。未來汽車產業傳統中心衛星廠的舊思維也將改變，大公司也可能是小公司的衛星廠。

1992年提出「微笑曲線」的施振榮15日特別以微笑曲線來分析電動車產業未來的發展。他指出，台灣曾經啟動了個人電腦與半導體產業的典範轉移，而始作俑者就是宏碁與台積電，產業趨勢也從「垂直整合」走向「垂直分工」，讓台灣有機會在全球供應鏈中扮演關鍵的分工角色。

他進一步指出，在垂直分工之下，客戶與供應商都是多元發展，不斷競爭，降低成本，相對也更有效率。如今隨著電動車產業發展日益成熟，可以預見未來電動車產業發展也會跟個人電腦及半導體產業一樣，從垂直整合走向垂直分工，展開產業的典範轉移。

施振榮說，三十年前美國的專業雜誌就曾報導，如果汽車走入電子及PC產業的發展型態，創新及功能提升的速度將會加快，成本也會大幅降低，將可以造福更多消費者。

他分析說，尤其傳統汽車引擎進入的障礙較高，但到了電動車時代，由於進入門檻降低，新舊廠商的競爭激烈，未來傳統汽車產業的經營模式，將受到來自科技產業及新創業者的新挑戰。

施振榮表示，鴻海在電動車領域發展走的是NB模式，整合性較高，針對一般消費大眾的主流巿場，經濟規模較大，自己造車；至於庫得則是走PC的主機板模式，分工性高，切入物流車的利基巿場，沒有自己的車廠，是委託別人造車。

他並指出，過去傳統車廠的運作模式，品牌車廠就是中心廠，零組件供應商都是衛星廠；但到電動車時代新思維，大家都可以扮演中心的角色，是以任務導向來決定誰是中心，而不是以規模大小來決定。誰負責該任務，誰就是該任務的中心，大的公司也可能是小公司的衛星廠。

他認為，雖然目前垂直整合的模式仍是車廠的主流，但一旦產業啟動典範轉移，將帶動許多新的機會，當然相對要花更長的時間，才能建立起電動車產業的新生態。

施振榮表示，一般在產業發展初期，基於運作的有效性，多是先以垂直整合的模式開始做起，由系統廠商（如IC、PC、汽車業者）配合巿場需求，把上中下游整合起來。當技術成熟以後，就會開始啟動產業的典範轉移，由垂直整合走向垂直分工的生態。

他分析說，由於在典範轉移的初期因為競爭激烈，加上產業技術日趨成熟，帶動了產業之間的淘汰與整併，並對原本領先的供應商帶來威脅。而原本居領先地位的供應商為了保護既有的優勢，加上不適應垂直分工的新生態，往往喪失在典範轉移過程中的新機會。

電動車 施振榮 宏碁

延伸閱讀

鴻海電動車潛在客戶 超過十個

鴻海法說會／劉揚偉：與超過10個客戶 討論20個電動車合作項目

最剽悍AI股傳奇！曾大喊「沒賺錢不領薪水」…林憲銘帶領緯創市值翻3倍

集台灣科技大廠技術！庫得科技發表純電動物流車底盤X-Platform

相關新聞

AMD蘇姿丰來台掀AI熱 盤點五大因AI鍍金的最夯職缺

超微（AMD）執行長蘇姿丰訪台掀起AI熱，除了潛在產業規模後市可期外，這股AI大浪也撲向就業市場，初估AI相關工作機會目前已超過2.6萬個，且襲捲跨產業，就連傳統職缺也將因AI而鍍金。

電動車產業將啟動典範轉移 施振榮：加速電動車創新速度

宏碁（2353）集團創辦人施振榮指出，電動車產業將啟動典範轉移，產業大趨勢將走向垂直分工，順勢則興，在典範轉移的大趨勢下...

數位部攜手歐洲復興開發銀行簽MOU 推展數位發展升級

為推展數位科技發展與應用，數位發展部數位產業署昨(14)日與歐洲復興開發銀行(European Bank for Rec...

傳昇佳拿下韓系品牌廠開發案 明年貢獻業績成長動能

手機感測器晶片廠昇佳（6732）傳出順利拿下韓國品牌大廠的2024年開發案，目前雙邊正在共同研發當中。法人表示，昇佳近期...

經濟選書／讓半導體從MIT到MBT

2022年12月6日，台積電（2330）在亞利桑那州的美國工廠完成移機大典，拜登及蘋果公司執行長等都親臨會場。冠蓋雲集的場面，讓全世界見識到台積電在全球科技產業的關鍵地位，以及美國重振半導體製造的決心。

名人書房／郭台銘：從手機到電動車都一樣 這四字是根基

鴻海創辦人郭台銘表示，他常願意和年輕朋友分享他的創業夢，從黑白電視機的旋鈕到高壓帽，乃至跨入零組件、電腦、手機通訊、電動汽車等領域，這一些的根基，都是要「肯學」、「多學」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦