數位部攜手歐洲復興開發銀行簽MOU 推展數位發展升級

為推展數位科技發展與應用，數位發展部數位產業署昨(14)日與歐洲復興開發銀行(European Bank for Reconstruction and Development)簽署合作備忘錄，這是數位發展部首度與多邊開發銀行簽訂合作備忘錄，雙方期盼未來在研發、人員交流、技術移轉、知識共享、活動參與及專案合作的基礎上發展互惠互利的關係，共同推廣數位發展與轉型。

數位發展部次長李懷仁見證簽署時表示，台灣身為歐洲復興開發銀行捐助國之一，長期合作推動綠色轉型、性別平等、金融創新及中小企業輔助，至今參與超過400項歐洲復興開發銀行技術合作計畫，並透過財團法人國際合作發展基金會參與該行多項共同融資計畫。透過外交部的協助，今天簽署的合作備忘錄將建立台灣與歐洲復興開發銀行更好的雙向交流，並深化在數位領域之合作，數位發展部未來將是歐洲復興開發銀行推動區域經濟數位化的堅實夥伴，互利互惠推展產業與社會之數位韌性，讓更多國際區域及企業能因此受惠並得以轉型發展。

數位產業署長呂正華代表簽署時指出，台灣資通訊產業設計研發與製造能量有目共睹，將是歐洲復興開發銀行數位中心合作的堅強後盾，未來雙方會在數位科技、智慧城市、資訊安全等方面共同分享知識與經驗，同時在跨領域數位轉型、人工智慧運用與導入、創新數位及智慧科技、發展資訊安全及各項國際合作專案上，支持並強化台灣業者參與歐洲復興開發銀行計畫的機會。

歐洲復興開發銀行數位中心(Digital Hub)於2022年成立，負責協調並執行歐洲復興開發銀行的數位策略，致力於推進數位化並協助選擇適當之產品和技術供應商。數位中心主任Jacek Kubas曾經訪問台灣，看到台灣有許多具成本效益及競爭力的資安、人工智慧、及跨領域解決方案業者，對於台灣與歐洲復興開發銀行分享產業方案制定方向並共同規劃數位合作計畫充滿信心。他進一步表示，數位中心已有徵案主題，包括數位供應鏈、城市數位化、資安韌性、金融設施及機構的數位轉型、及數位推廣等，深切期盼能透過數位發展部邀請更多台灣業者參與歐洲復興開發銀行計畫。

數位部指出，這項跨國數位合作備忘錄彰顯我國政府數位軟實力，透過歐洲復興開發銀行這樣的國際組織，數位發展部將協助台灣業者進入國際市場、拓展國際對我國數位產業的重視與採任，並將加速拓展台灣數位經濟發展的國際影響力、帶動我國數位相關產業整體發展。