鴻海下修營收至小幅衰退

鴻海昨天舉行線上法說會，董事長劉揚偉表示，下半年進入傳統出貨旺季，但前兩年疫情期間的高峰需求已過，將回到正常需求，營運將逐漸加溫，力道還要觀察，預估第三季營收呈現季增、年減；全年營收則由之前預估的持平調整至略微衰退，主要是外在變數仍多，包括地緣政治緊張、全球通膨，以及貨幣緊縮等。

至於四大產品線的全年展望，劉揚偉表示，消費智能產品部門方面，雖然高階產品受通膨影響相對有限，但動能能否持續仍需觀察，維持全年略微衰退。至於元件與其他產品部門，因為部分關鍵零組件布局持續擴大，今年將顯著成長。

雲端網路產品部門雖然ＡＩ伺服器強勁成長，但品牌伺服器廠商，以及網通產品需求未見明顯回升，使得整個雲端網路部門營收從持平下修為衰退；電腦終端產品部門，則因為產業需求放緩將延續到下半年，加上新品出貨遞延到今年年底，也從成長下修至衰退。

外界關切鴻海車用客戶的拓展，劉揚偉說，目前集團正在與超過十個客戶，討論廿個電動車合作項目，其中兩個項目已經投入生產，五個很有可能簽訂合約。此外，鴻海旗下鴻華先進Model C電動車，將如期於第四季在台灣量產。