聽新聞
test
0:00 / 0:00
鴻海下修營收至小幅衰退
鴻海昨天舉行線上法說會，董事長劉揚偉表示，下半年進入傳統出貨旺季，但前兩年疫情期間的高峰需求已過，將回到正常需求，營運將逐漸加溫，力道還要觀察，預估第三季營收呈現季增、年減；全年營收則由之前預估的持平調整至略微衰退，主要是外在變數仍多，包括地緣政治緊張、全球通膨，以及貨幣緊縮等。
至於四大產品線的全年展望，劉揚偉表示，消費智能產品部門方面，雖然高階產品受通膨影響相對有限，但動能能否持續仍需觀察，維持全年略微衰退。至於元件與其他產品部門，因為部分關鍵零組件布局持續擴大，今年將顯著成長。
雲端網路產品部門雖然ＡＩ伺服器強勁成長，但品牌伺服器廠商，以及網通產品需求未見明顯回升，使得整個雲端網路部門營收從持平下修為衰退；電腦終端產品部門，則因為產業需求放緩將延續到下半年，加上新品出貨遞延到今年年底，也從成長下修至衰退。
外界關切鴻海車用客戶的拓展，劉揚偉說，目前集團正在與超過十個客戶，討論廿個電動車合作項目，其中兩個項目已經投入生產，五個很有可能簽訂合約。此外，鴻海旗下鴻華先進Model C電動車，將如期於第四季在台灣量產。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言