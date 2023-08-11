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農業金庫打造資安防護網 吳明敏出席 ISO 授證儀式

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

為因應數位轉型過程中金融及數位流通的資安風險，強化公司治理及風險管理，提升企業安全及永續競爭力，農業金庫自2022年起增加資源投入，加速資訊系統的發展與資安的強化，全力推動ISO 27001驗證作業，由中華電信團隊擔任諮詢顧問，導入資訊安全管理制度，加強資訊安全防護能力，於今(2023)年6月21日取得國際驗證機構「BSI英國標準協會」審查驗證，正式與國際標準接軌。

為肯定農業金庫資安管理成效，BSI臺灣分公司企業服務部洪詩嵐協理於7月26日出席ISO授證儀式，授予證書予農業金庫，由吳明敏董事長代表接受。吳明敏董事長表示，農業金庫取得ISO 27001資安管理系統的驗證，特別於董事會前安排授證儀式，不僅代表董事會對資安的重視，同時向各界預告我國農業金融體系資訊安全再往前邁出一大步，這是公司資訊安全發展的重要里程碑，對農業金融發展具指標性意義。

展望未來，農業金庫將以更嚴謹的標準持續推行資訊安全體系運作，貫徹保護金融體系的資訊安全，並因應國際數位趨勢，強化資訊安全管理能力，提供顧客品質高、安全性佳及穩定性高的金融服務。

農業 資安 中華電信

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