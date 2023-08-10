8吋晶圓代工降價 IC設計傳統旺季將報銷

8吋晶圓代工傳大降價，連台積電都守不住價格，凸顯市場需求相當疲弱，與去年供不應求盛況大相逕庭，分析其因，在於以8吋晶圓為主的微控制器（MCU）、電源管理IC、驅動IC等三大類晶片市況慘澹有關，新唐、盛群、矽力-KY、聯詠等IC設計廠壓力不小，下半年傳統旺季效應恐報銷。

業界人士分析，8吋晶圓代工業者近期傳出主動降價，主因就是希望藉由更犀利的價格吸引客戶增加投單量，以拉升產能利用率，惟目前下游庫存水位雖已降至相對合理水位，但全球總體經濟疲弱、消費性市場需求不佳，連帶影響終端客戶拉貨意願，僅願意建置保守庫存，IC設計廠向晶圓代工廠投片力道同步銳減。

其中，影響8吋晶圓代工廠產利用率不振的關鍵，在於微控制器、電源管理IC、驅動IC等三大類晶片受到終端市場需求低迷影響，相關供應鏈在第2季出貨動能開始回溫後，再度放緩第3季投片動能。

業者透露，IC設計廠早已感受到下游客戶降價壓力，但礙於投片成本未能縮減，因此僅能守住現有產品單價（ASP），隨著晶圓代工廠願意在8吋晶圓製程讓價，業界預期，或許能有機會加速銷售動能。

在微控制器、電源管理IC、驅動IC等三類晶片業者中，盛群已公開證實手中庫存天數已經超過一年，凸顯整體市場拉貨動能不佳窘境；業界同步傳出，聯詠將在第3季起削減投片動能，以因應下半年市場需求疲弱。