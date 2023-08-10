矽晶圓二哥 悲觀景氣復甦

全球半導體矽晶圓二哥日商勝高（SUMCO）上季財報雖優於公司預期，但經營團隊示警本季獲利恐持續銳減，客戶端12吋矽晶圓庫存持續攀高中，悲觀預期產業恐要等到明年下半年才會復甦。法人憂心，環球晶、台勝科、合晶等台灣半導體矽晶圓廠營運也將遭逢逆風。

法人指出，矽晶圓是晶圓代工業者、整合元件廠（IDM）與記憶體廠生產的必備材料，勝高供貨客戶涵蓋英特爾、三星、SK海力士、美光、台積電、聯電等全球重量級半導體製造商，並且是台勝科最大股東，透過子公司SUMCO TECHXIV持有台勝科約45.6%股權。勝高示警矽晶圓需求不妙，意味整體半導體市況仍相當疲弱。

在勝高之前，台灣最大、全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶也對短線市況相看法對保守，認為今年面對大環境帶來的不確定性，矽晶圓產業在下半年面臨比上半年更多挑戰，該公司全年營收估計將與去年持平，或呈現低到中個位數百分比成長。

根據勝高揭露的上季財報，單季合併營收達1,107億日圓，季增7.2％，優於原先預期的1,080億日圓；營業利益208億日圓、淨利120億日圓，也分別優於原預期的170億日圓與95億日圓，但獲利季減68％。

展望本季，勝高預估合併營收將季減8.7％，降至1,010億日圓；營業利益與淨利將分別降至110億日圓與70億日圓，季減幅度分別為47.1％與41.6％。

依照勝高的資料，客戶端12吋矽晶圓的庫存截至上季都還在攀高。而且依照該公司推估全球12吋矽晶圓的需求與供給比，去年達99％，幾乎是供需平衡狀態，但今年將陡降到86％，明年與後年估算分別為90％與95％，直至2026年才達104％，等於到2025年都將是呈現供過於求的狀態。

勝高指出，上季由於客戶端持續進行生產調整，導致邏輯IC、記憶體用的12吋矽晶圓出貨量都減少，8吋以下矽晶圓出貨量也因終端產品需求疲軟而下滑。至於價格方面，不論是8吋或12吋矽晶圓，報價都仍遵照長約執行。

至於本季的狀況，勝高預估將持續進行供需調整，報價則將繼續依照長約規定來執行。

【記者鐘惠玲／台北報導】全球半導體矽晶圓二哥日商勝高（SUMCO）釋出後市展望保守訊息，並強調智慧手機應用的需求持續走軟，半導體業的生產調整也繼續進行，放眼主要應用，僅車用、能源、AI等領域需求保持強健且增長。