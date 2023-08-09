鴻海車載安全獲肯定！富智康拔頭籌獲歐盟eCall證書

富智康集團宣布通過權威認證機構-德國萊因TÜV集團eCall（Emergency Call）的認證測試，並符合歐盟之（EU）2015/758、（EU）2017/78、（EU）2017/79和聯合國UN R144條例等相關標準要求，為全台首家同時獲得歐盟（EU）與聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）所認可eCall證書的企業。

eCall緊急呼叫系統為近年在國際上日益受到重視的一項車載通信技術，該系統可以在車輛發生事故時自動或手動觸發緊急呼叫，並向緊急救援單位發送車輛位置等資訊。

自2018年4月起，歐盟已強制要求所有新乘用車（M1） 和商用車（N1） 在歐盟境內銷售時必須配備eCall系統。根據歐盟委員會（European Commission）資料顯示，採用eCall系統能減少鄉村與城市地區各約50％與40％的事故反應時間，大幅縮短道路交事故後的救援時間並減少死亡和嚴重傷害的風險。

富智康副總經理郭文義表示 : 「富智康與德國萊因攜手合作成功取得歐盟eCall認證，這對我們而言是一項具重大意義的里程碑。作為車載通訊核心部件供應商，富智康一直以人為中心，致力於優化使用者體驗並將安全視為首要設計考量。我們不斷投入研發，提供安全可靠的車載通訊技術及產品。此次獲得歐盟eCall安規認證，不僅證明車載產品通過國際級安規認證單位的嚴格測試，更能滿足國際級車廠因應時代變遷而不斷演進的安全需求。」

作為國際領先的第三方認證機構，德國萊因TÜV集團在歐洲已為戴姆勒、保時捷、福特等廠家提供了大量車輛安全相關測試認證服務。

德國萊因董事總經理王秀雲表示，「eCall系統的重要性在於拯救生命，這是我們對技術安全的信仰和企業社會責任。隨著車聯網、電動車和自動駕駛技術的發展，我們預見eCall系統未來可能與其他車輛安全和智能輔助系統進行整合，形成更強大的安全保障系統。廠商產品取得eCall不但能避免車輛事故及人員的傷害，也能進一步提升道路交通的安全性。」

富智康近年積極拓展車載電子產品組合，除已搭載eCall系統的車載資通訊控制器Telematics Box（T-BOX），其他產品還包含汽車中控單元Central Control Unit（CCU）、區域控制器Zonal Control Unit（ZCU）、電子式智慧後視鏡E-Mirrors、配電中心Power Distribution Center（PDC）、免鑰匙系統Smart Keyless Entry Systems及各種顯示螢幕與相機監控產品。

憑藉著橫跨多國的生產基地，富智康在供應鏈和垂直整合方面具有獨特的優勢，目前富智康在中國、越南及墨西哥等地的工廠皆設有車載產品的全自動生產線，能透過多點生產確保全球供應的彈性並分散地緣政治風險。

近年來，富智康亦持續累積強大的研發能力，在天線設計、散熱技術、防水耐撞、機構、螢幕、相機及軟體等方面取得許多專利，未來亦將整合集團優勢，持續打造高品質與高安全的車載產品，為車主帶來更安全、更智能的行車體驗。