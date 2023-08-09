日月光砸逾16億買下高雄「K27廠辦大樓」持分 宏璟估2.85億獲利入袋
宏璟建設（2527）與日月光半導體（3711）合建的「K27智慧型廠辦大樓案」，位於高雄大社區三中路385號，為樓高六樓之廠辦大樓，是宏璟建設與日月光共同合建；宏璟建設今（9）日公告將以總價16.66億元將該案持分全數賣給日月光，換算每坪成交價約25.28萬元。
宏璟建設指出，該案已在本（8）月初拿到使照，全案公司土地持分面積約2,622坪、建物持分面積約6,592坪，今以總價16.66億元、將該案所持有產權全數賣給日月光半導體。
宏璟建設表示，「K27智慧型廠辦大樓合建案」持分全數處分後，初估處分利益約2.85億元，預計第3季末或第4季貢獻收益；法人初估，該案對公司每股貢獻約1元左右。
宏璟建設今年上半年營收約3.08億元，稅後虧損0.7億元，每股淨虧0.27元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言