華碩營收／7月375.65億元 年增2.21%重回正成長

PC品牌大廠華碩（2357）今（9）日公布今年７月營收，年增2.21%，中止連續9個月單月營收年衰退趨勢，單月業績年比重回正成長，華碩即將於本周五（11日）舉行法說會，屆時將公布上半年財報，並釋出下半年完整展望，以及市場關注的AI伺服器領域布局。

華碩公布７月營收375.65億元，月減21.87%、但年增2.21，中止連續9個月單月營收年衰退趨勢，單月營收年比重回正成長；累計華碩今年前七個月營收達2,646.66億元，年減12.39%。

華碩董事長施崇棠曾表示，今年全球經濟難以預測，充滿變數及挑戰，但華碩目標設定於下半年營運重回正軌，在下半年達成營收與獲利的年成長。

華碩先前預估，下半年個人電腦將有季節性需求，但全年需求仍非常疲弱。全年來看，華碩預計下半年營運將優於上半年，且優於去年同期。

華碩即將於本周五舉行線上法說會，公布今年上半年財報，市場關注，華碩第2季能否轉虧為盈，以及下半年PC市況是否有加速回溫跡象，同時，外界也關注華碩在AI伺服器領域布局進度。

此外，輝達（NVIDIA）於台灣時間8日深夜宣布推出一系列重量級新品，以全新AI超級電腦晶片，以及搭載L40S GPU的OVX伺服器最吸睛，並揭露新款伺服器首波合作廠商，包含廣達（2382）、技嘉（2376）、華碩等三大台廠入列，華碩罕見列入首波供應商。

華碩7月底發布搭載全新世代HGX H100 8-GPU AI伺服器ESC N8-E11，以及全面支援英特爾／超微（AMD）平台與PCIe的GPU伺服器ESC8000、ESC4000系列等AI精銳，能應對不斷增長的AI、高算力工作需求。華碩當時表示，產品未上市先轟動，不僅市場詢問度超高，訂單更滿至明年。