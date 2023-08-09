聽新聞
test
0:00 / 0:00
群創自結7月營收185.15億元 月減4.3%
因大小尺寸面板出貨量雙減，群創（3481）今（9）日公布今年7月合併營收185.15億元，較上月減少4.3%，較去年同期增加17.5%。
群創表示，2023年7月大尺寸合併出貨量共計966萬片，較上月減少22.1%；中小尺寸合併出貨量共計2,385萬片，與上月相比減少1.1%。
群創累計今年前七個月合併營收1,191.98億元，年減17%。今天股價下跌0.15元，成交量逾6.1萬張，收16.5元。
群創總經理楊柱祥在法說會中表示，受惠換機動能及供需平衡帶動，電視喜迎景氣回溫，筆電則是反彈在即。今年群創營運呈逐季改善走勢，下半年將優於上半年，明後年IT用面板便可離景氣週期的低谷走揚。
對於2023年第3季的面板展望，群創預估：大尺寸面板出貨量與第2季持平，平均售價（ASP）則上漲7-9%；中小尺寸面板出貨量季減7-9%。本季產能利用率將維持在8成以上。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言