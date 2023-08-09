群創自結7月營收185.15億元 月減4.3%

紐約時報日前專訪台積電創辦人張忠謀，在這次3小時的訪談過程中，張忠謀表示自己在2018年退休，當時的時間點是合理的，「這是由技術而不是政治驅動的」，但張忠謀也坦言，現在台積電面臨地緣政治挑戰之際，他對自己無法掌控局面感到有些遺憾。

2023-08-09 13:32