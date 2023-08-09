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群創自結7月營收185.15億元 月減4.3%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創光電董事長洪進揚（右）與總經理楊柱祥。記者李珣瑛／攝影
群創光電董事長洪進揚（右）與總經理楊柱祥。記者李珣瑛／攝影

因大小尺寸面板出貨量雙減，群創（3481）今（9）日公布今年7月合併營收185.15億元，較上月減少4.3%，較去年同期增加17.5%。

群創表示，2023年7月大尺寸合併出貨量共計966萬片，較上月減少22.1%；中小尺寸合併出貨量共計2,385萬片，與上月相比減少1.1%。

群創累計今年前七個月合併營收1,191.98億元，年減17%。今天股價下跌0.15元，成交量逾6.1萬張，收16.5元。

群創總經理楊柱祥在法說會中表示，受惠換機動能及供需平衡帶動，電視喜迎景氣回溫，筆電則是反彈在即。今年群創營運呈逐季改善走勢，下半年將優於上半年，明後年IT用面板便可離景氣週期的低谷走揚。

對於2023年第3季的面板展望，群創預估：大尺寸面板出貨量與第2季持平，平均售價（ASP）則上漲7-9%；中小尺寸面板出貨量季減7-9%。本季產能利用率將維持在8成以上。

群創 大尺寸面板 營收

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