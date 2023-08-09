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慧榮於FMS 2023展出企業級和消費級PCIe Gen5 SSD控制晶片

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
慧榮在FMS 2023展出最新款消費級、企業級和車用級SSD控制晶片。圖/慧榮提供
慧榮在FMS 2023展出最新款消費級、企業級和車用級SSD控制晶片。圖/慧榮提供

迎接PCIe Gen 5傳輸時代到來，全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮今日宣布於8月8日至10日在美國加州聖塔克拉拉舉行的FMS 2023 (Flash Memory Summit 2023)，展示專為伺服器和資料中心打造的企業級，和全球首款支援車用和消費級 PCIe Gen5 SSD （固態硬碟）開發平台，向全球記憶體模組開商大秀全新技術。

慧榮命名MonTitan平台，是專為企業和資料中心打造的SM8366 PCIe Gen5 x4 NVMe SSD控制晶片，具備高效能並支援雙連接埠。SM8366搭載16個NAND通道，最高可支援2400MT/s的TLC和QLC NAND，提供領先業界超高速循序讀寫效能 (14GB/s) 和隨機讀寫效能 (3百萬IOPS)。

慧榮表示，此次將展示PCIe Gen5 SSD的關鍵新技術：包括業界首款為QLC NAND打造的PCIe Gen5 ZNS SSD (Zoned Namespace SSD)，實現高效能、高容量的SSD，同時降低總持有成本(TCO)，並改善循序儲存的QoS。

慧榮的SM2264XT-AT是全球首款車用級PCIe Gen4 NVMe SSD控制晶片，旨在為新興汽車集中式運算和ADAS/自動駕駛架構提供卓越的性能和高可靠性。SM2264XT-AT搭載四核心的ARM R8® CPU，內含四個PCIe 16Gb/s資料匯流排，內建SR-IOV功能，最多可支援8個虛擬機器(VM)，非常適用於需要採用集中式儲存架構的未來汽車。

慧榮也在展場展出即將上市的SM2508，這是針對消費市場所推出的一款效能與功耗皆經過雙優化的PCIe Gen5 x4 NVMe 2.0 SSD控制晶片，適用於筆記型電腦、桌上型電腦及工作站。支援8個NAND通道，每個通道速度高達3600 MT/s，提供高達14GB/s的循序讀寫速度和250萬IOPS的隨機讀寫速度。

4G 控制晶片 SSD

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