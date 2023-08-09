訊連營收／7月攀全年高點 下半年5項新品問世、吸睛！

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
訊連董事長黃肇雄。記者吳康瑋／攝影
訊連董事長黃肇雄。記者吳康瑋／攝影

軟體商訊連（5203）今（8）日公布7月營收1.59億元、月增3.3%、年增6.6%，不僅為今年最高紀錄，更達近27個月以來的高點，累計前7個月合併營收達10.35億元，年增6.5%，表現驚人。訊連今日股價以110元開出，盤中翻黑收在104元、下跌4元、跌幅3.7%。

訊連為持續擴大AI串連的成果，特地研發5項新功能，包括AI Video影像自動生成、AI Photo圖像自動生成等應用技術，最快在第3季就可正式公布，這些新功能不僅適用於AIGC新產品，連過去幾款APP軟體也將串連升級。

針對人臉辨識相關產品線，董事長黃肇雄透露，公司接下來的策略是「聚焦」與「深耕」；聚焦既有已趨成熟之產品，再深耕於對人臉辨識應用接受度高的市場，如此將可提高這產品線的投資報酬率。

此外，訊連將於8月11日進行除息交易，其中，每股配發2.3元現金股利，若以今日收盤價104元計算，預估參考價為101.7元，息值合計為2.3元，股息殖利率2.21%。

訊連 AI

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