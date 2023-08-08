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台版晶片法子法上路 逾10家廠商 適用租稅優惠

聯合報／ 記者江睿智簡永祥鄭媁／台北報導
台版晶片法子法昨天上路，經濟部預估，約有十多家達到門檻的公司可申請相關租稅優惠，包括台積電、聯電等業者也都表示會依法提出申請。（路透）
台版晶片法子法昨天上路，經濟部預估，約有十多家達到門檻的公司可申請相關租稅優惠，包括台積電、聯電等業者也都表示會依法提出申請。（路透）

經濟部與財政部訂定台版晶片法子法「公司前瞻創新研究發展及先進製程設備支出適用投資抵減辦法」昨天發布實施。國內半導體大廠包括台積電、聯電、南亞科、力積電、日月光、矽品及力成等半導體大廠都表示會根據法規，針對研發和設備採購等投資抵減，依法提出申請；業者也對台版晶片法子法上路表示樂觀其成，認為有助廠商強化研發，技術升級，並提升台灣半導體產業的整體競爭力。

台版晶片法租惠優惠今年起適用，明年報稅才能申請投抵，經濟部昨天表示，明年二月受理申請，也會舉辦說明會，呼籲符合資格之公司踴躍提出申請。

經濟部官員透露，若以二○二二年財報來看，符合台版晶片法租稅優惠申請門檻，包括研發費用達六十億元、研發密度達百分之六，約有十多家公司；而研發密度達百分之六、但研發經費未達六十億元，在邊緣的差一點，則有三、四家業者；經濟部盼這些業者加碼投資，符合適用門檻。

行政院長陳建仁說，政府為了鼓勵能夠在世界供應鏈具有關鍵地位的公司，讓他們更能夠蓬勃發展，所以祭出有相關的獎勵措施；也希望藉這個機會，讓台灣更多公司能夠在先進技術的研發及先進製程設備的採購，能夠更蓬勃進行，讓它能夠比起其他公司有更好發展，也在世界高科技產業的關鍵供應鏈上，扮演一個很重要的角色。

經濟部表示，為鼓勵業者加碼投入前瞻創新研發及投資先進製程設備，產創條例第十條之二（俗稱「台版晶片法」）提供優惠抵減率，包含前瞻創新研發支出當年度抵減率百分之廿五，及購置先進製程設備支出當年度抵減率百分之五。

針對適用資格門檻，經濟部表示，考量產業投資現況及引導業者擴大研發之目的，由財、經兩部共同規畫以研發費用達六十億元、研發密度達百分之六、購置用於先進製程之設備支出達一百億元為資格門檻，不限適用產業類別，期能鼓勵業者加大投資。

門檻 半導體

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