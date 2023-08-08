旺季來了 面板業者吞定心丸

僅管各界對IT面板需求回溫恐遞延至明年的看法不一，但是對電視面板市況於第3季進入傳統旺季，則是毫無疑慮地全面按讚，這也讓面板雙虎群創、友達本季邁入獲利吞下一顆定心丸。

電視面板報價今年第2季回到現金成本之上，面板雙虎上季加碼電視面板出貨量，友達季增4個百分點、群創季增2個百分點，分別來到各自出貨占比的19%及34%。

背光模組大廠中光電總經理林惠姿也在法說會中指出，節能產品的電視機種上半年需求弱，今年第3季將進入傳統的銷售旺季，再加上品牌客戶的轉單效應，估本季電視節能產品出貨將大爆發，季增幅可達七至八成。

全球科技產業研調機構Omdia發布大型顯示器市場追蹤報告指出，LCD電視面板每月出貨加權平均尺寸於今年5月首次突破50吋，電視面板採購和終端銷售更呈現尺寸擴大的不可逆趨勢，有助去化面板廠產能。