南韓LK-99炒熱話題 學者：大陸1千個實驗室可做

南韓研究團隊日前發表有關合成出「常溫超導體」論文後，全球掀起超導熱潮。國際學術期刊「自然」雜誌上月十二日刊登廣州中山大學教授王猛團隊與其他單位最新研發成果指出，首次發現液氮溫區鎳氧化物超導體。這是人類目前發現的第二種液氮溫區非常規超導材料，可望推動破解高溫超導原理，使設計和預測高溫超導材料成為可能。

廣州中山大學研究團隊近期就發現具有較高臨界溫度的新型鎳氧化物超導材料。新華社報導，該發現得到「自然」雜誌審稿人高度評價，認為「具有突出重要性」、「是開創性發現」。該發現在審稿階段於科研論文預印平台公布後，就受到全球超導領域研究人員廣泛關注和跟進研究，在一個月左右時間，已有十餘項相關理論和實驗工作相繼公布。

在實際應用領域，大陸西南交通大學與中車公司、中國中鐵等單位二○二一年一月十三日舉行記者會，宣布由中國大陸自主研發設計、自主製造的世界首部高溫超導高速磁浮工程化樣車及試驗線正式啟用。

針對南韓日前研究指稱，發現了全球首個室溫常壓超導材料，北京高壓科學研究中心主任毛河光說，南韓此次的研究，在大陸可能有一千個實驗室可以做，「該研究並不代表真的可行，還有點像民間科學」。