歐陽志光辭任群聯總經理 由研發副總馬中迅接任

群聯電子 (8299）今（4）日公布高階人事異動，總經理同時也是共同創辦人的歐陽志光，因個人生涯規劃，今日向董事會提出辭任群聯總經理一職，並持續維持董事職務身分，群聯總經理由研發副總馬中迅接任。

群聯表示，鑒於歐陽志光對於公司營運發展具有重大貢獻，董事會仍一致支持並要求歐陽志光在總策略顧問的崗位上，繼續為公司營運提出建議。而歐陽志光也承諾並願意繼續承擔此責任，持續迎接未來的挑戰與成長。

接任總座的馬中迅畢業於國立中央大學物理研究所，自民國95年起即任職群聯，歷任研發經理與研發處長等職務，現任群聯研發副總經理，學經歷完整。

群聯表示，馬中迅對於公司的核心技術發展與產品策略規劃等皆有充分歷練並貢獻卓著，因此董事會一致推舉他擔任總經理一職，並將與董事長顏暐駩、執行長潘健成分工合作， 共同為公司效力。