中華電Galaxy Z Fold5、Flip5預購額滿 Z Flip5占八成

中華電信（2412）今(4)日宣布開放星粉熱烈期盼的兩款旗艦折疊新機Samsung Galaxy Z Fold5 / Flip5系列在網路門市限量預購，獲星粉熱烈預購，已全數額滿，

統計客戶於中華電信網路門市預購狀況，以Samsung Galaxy Z Flip5預購占八成為最多，容量以256G最多、占六成，顏色以薄荷綠、薰衣紫最為搶手。另配備大螢幕的全新頂規摺疊新機Galaxy Z Fold5 ，則以容量512G佔比最多、占七成。其中，又以冰霧藍最受忠實星粉青睞，客戶快手搶購一空。

中華電信表示，凡於4日完成預購的客戶，不僅可於8月15日起優先領機，還可獲得原廠限量早鳥禮「全星守護 螢幕意外損失保險一年期」，預購Galaxy Z Fold5再享三星商城指定配件購物金3,000元、預購Galaxy Z Flip5 可享購物金2,000元。

另外，中華電信提醒，尚未至中華電信門市完成Galaxy Tab S9與Galaxy Watch6系列門市付費客訂的客戶，9月3日前購機並上網登錄，即有機會分別獲限量早鳥預購禮註，包括平板必備全星守護行動裝置全機保障二年期、5合1數位轉接頭和防眩光螢幕保護貼；手錶專屬的空氣感織布錶帶。體驗「全星串聯、即刻超展開」的Samsung Galaxy Z Fold5 / Flip5、Galaxy Tab S9及Galaxy Watch6系列新品，盡在中華電信。