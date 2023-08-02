世界又要改變了嗎？常溫常壓超導體刮旋風 網友跪求：概念股報一下

南韓科學家上周宣稱製作出常溫常壓超導體「LK-99」，在全球引發一陣旋風，且近日美國勞倫斯柏克萊國家實驗室也認為理論上可行，此消息帶動全球相關概念股飆漲；近日就有網友於PTT上大喊，「世界又要改變了嗎」、「概念股報一下」、「起飛了!!!!!」。

超導體是一種在特定溫度以下具有零電阻和抗磁性的材料，而此次常溫常壓超導體意味室溫常壓下即具有超導性；而超導體實際應用包含能源、醫學、電子、軍事與交通等各層面，可謂新時代的工業革命。

雖然美國勞倫斯柏克萊國家實驗室的論文表示，經以超級電腦運算LK-99，結果顯示理論上可行，不過，需要銅原子巧妙又奇蹟般的剛好排列在一起才能夠形成超導通道，也因此大多的實驗都很難重現超導性。

許多網友一看到常溫常壓超導體消息隨即在網上表示，「只要證明能work，其他都是小事」、「恭喜韓國推進人類世界邁入新時代」、「又是一個偶然推進科學的例子」、「太扯了… 人類科技奇異點」。

不過也有網友持保留態度指出，「這只是跟你說理論可行而已」、「只是解釋可能性 不算驗證」、「這聽起來就是難以實現...所謂的巧合」、「理論證明，但現實呢？」、「改進良率不知道又要多久惹」、「看20年內可否商業化」。

也有網友表示良率就是台灣人的強項啦，「請交給台灣人來達成良率」、「看來是良率問題了 台積電」、「良率交給輪班星人」、「改善良率台灣最會了」、「讚！製程跟良率請交由台灣代工即可。」、「良率問題 台灣準備好了」。