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宜特董座余維斌 : AI浪潮是硬需求 宜特湧進AI伺服器大單

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宜特董事長余維斌認為AI浪潮是硬需求，公司AI伺服器訂單已大量湧進。記者簡永祥／攝影
宜特董事長余維斌認為AI浪潮是硬需求，公司AI伺服器訂單已大量湧進。記者簡永祥／攝影

驗證分析業者宜特 (3289) 董事長余維斌今 (27) 日受訪時表示，AI人工智慧快速發展，引發會不會是泡沬論戰。他表示，從近期湧進很多國際級AI伺服器驗證大單及相關可靠度分析等解決方案看，AI應用成為生活居家和企業提升競爭力的協作好幫手，AI絕對是硬需求。他透過宜特接到 AI相關訂單，單價是過去三到五倍，拉升平均單價，預料將為宜特第4季帶來可觀收益。他並強調宜特明年營收和獲利都會比今年更好。

余維斌透露，北美大型雲端供應商都是公司客戶，由於AI伺服器結構比以前更複雜，他不能透露接單金額，但宜特必須為此增加人力。

余維斌說，從大環境來看導體業去年第4季到今年上半年受庫存調整影響，僅部分應用如車用、AI 伺服器不受影響，但宜特業務特性和一般企業不同，即使很多公司面臨庫存調整，但有實力的公司，研發投入還是不停歇，這也是宜特上半年營收仍創新高的原因。

余維斌預估宜特下半年營運在客戶研發量持續推進下需求將逐季上揚，第4季應會再創高會，加上轉投資投入薄化業務的宜錦已已接獲車用與 AI 伺服器新客戶，下半年營運有機會轉盈，有利宜特減輕包袱，本業持續創高，集團營收表現也將再創高。

宜特 AI 伺服器

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