打造台版貝爾實驗室！台積電全球研發中心今啟用 張忠謀親臨見證

台積電在新竹寶山興建的全球研發中心，今（28）日早上十點半舉行盛大的完工啟用典禮，台積電計畫將此研發中心打造成台灣貝爾實驗室，致力於更先進製的半導體製程及各項前瞻技術的基礎研究。估計號召8000名研發人員，這群研發大軍將成為台積啟動全球布局的強大後盾。

這是台積創立36年來，在投入自主研發上重大的里程碑，台積今天邀請創辦人張忠謀參加剪綵，行政院陳建仁院長也蒞臨致詞，見證台積電為台灣半導體產業持續做出重大的貢獻。

這也是自2018年裸退的張忠謀，繼隔兩年參加台積電在新竹竹北體育場舉行的台積電運動會，再度回到公司，而他本月剛好度過92歲大壽，台積電刻意在他生日月舉辦盛大的落成啟用典禮，堪稱是公司送他的生日大禮，也向他致敬。

台積電全球研發中心同時邀請全球前十大半導體設備、材料和化學品等台灣區負責人及包括自動化設計、矽智財（IP）等台積電大同盟成員共襄盛舉，感謝這些供應鏈成員協力打造台積電開放創新平台（OIP），提供全球最完整及最先進的晶圓代工服務。 台積電研發中心團隊由資深副總羅唯仁（圖中白髮者）領軍。圖／記者簡永祥攝影

台積電新竹寶山研發中心今天啟用。圖／記者簡永祥攝影

台積電新竹寶山研發中心今天啟用。圖／記者簡永祥攝影

台積電新竹寶山研發中心今天啟用。圖／記者簡永祥攝影

台積電新竹寶山研發中心今天啟用。圖／記者簡永祥攝影

台積電新竹寶山研發中心今天啟用。圖／記者簡永祥攝影

台積電新竹寶山研發中心今天啟用。圖／記者簡永祥攝影