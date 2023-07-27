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華碩攜手酷英 建AI語言學習平台惠及153萬師生

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
華碩指出，將設計全新互動式課程介面，提供即時 AI 評分、學習記錄和分析報告，全方位追蹤學習進度和歷程，讓學童的學習效果更躍進。圖／華碩提供。
華碩指出，將設計全新互動式課程介面，提供即時 AI 評分、學習記錄和分析報告，全方位追蹤學習進度和歷程，讓學童的學習效果更躍進。圖／華碩提供。

為增強台灣年輕世代競爭力，政府積極推動2030雙語計畫（Bilingual 2030），華碩今日宣布，除協助酷英線上學習平台(Cool English)建立行動版網站，讓手機、平板用戶方便使用外，亦導入深耕已久的機器人AI語音串接技術，提供強大奧援，受惠對象遍及全台高中以下師生與家長，大幅提升學生接觸和學習英語機會，更積極投入智慧教育領域。

華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑表示，科技快速發展對教育產生衝擊，帶來深刻影響，華碩盼以多年研發的AI核心技術，助師生共學，塑造更具競爭力的教育環境。

全台超過153萬註冊人次的最大英語線上學習平台「酷英」，擁有許多獨創的互動英語課程，例如：融入時下流行歌曲的「打歌學英文」，以及結合AI自動口說評分系統的「語音辨識」口語練習單元，均深受學生歡迎，同時華碩也透過了解師生使用需求，設計全新互動式課程介面，提供即時AI評分、學習記錄和分析報告，全方位追蹤學習進度和歷程，讓學習效果大躍進。

此外，華碩也運用頂尖的軟體研發實力實現科技輔助適性教育，針對酷英平台帳戶分層管理進行升級，教師不僅能即時控管班級、追蹤學生學習進度，還可根據其學習力進行分組，並充分利用平台豐富多元的資源，為每位學生量身打造專屬教材，再藉由其學習歷程，設計具差異化教學活動，更貼近個別需求。

華碩指出，在政府「班班有網路、生生用平板」政策推動下，線上教學資源的重要性及需求與日俱增；華碩自2021年便與酷英攜手，從優化師生學習體驗及導入AI輔助學習為出發點，共同打造兼具智慧技術及多元創新的線上英語學習平台，以滿足教育新趨勢，未來，華碩將持續應用AI技術於教育資源及學習系統建置，開創更完善的智慧教育解決方案，帶動教育領域新浪潮。

華碩 AI

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