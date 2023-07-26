電子代工股王廣達越南廠將正式動工興建。廣達昨（25）日重訊公告，以5,149.62億元越南盾（約新台幣6.756億元）委託當地建設公司，越南「QMH F1」廠房正式動工、力拚明年量產。

廣達今年4月宣布前進越南南定省美順工業區建設旗下越南一廠，作為拓展越南市場的首要據點，第一階段廠區初估達22.5公頃，預計最快明年下半年完工（明年第2季末）；廣達宣布攜手當地政府簽署「電腦生產計畫協議」。

昨日股市資金買盤進駐廣達，開盤5分鐘拉升至264元、上漲15.5元、漲幅達6.23%，廣達盤中市值一度破兆元大關，躋身台股市值兆元第五大公司，不過終場漲幅收斂，最終以248.5元收平盤。

美系外資在最新的報告中，將廣達的目標價上修至293元，給予「買進」評等，昨日同屬廣達集團的廣明 、鼎天走勢也同步強勁，廣明以115元開高走揚，股價直線飆升至121.5元、上漲11元、漲幅達9.95%，單日成交量達4.88萬張。

廣達宣布投資越南，台灣六大電子代工廠在越南布局全員到齊，業界指出越南廠以生產蘋果MacBook為主。廣達筆電產能配置上，目前仍以大陸重慶廠及上海廠占比最高，不過美中貿易戰，廣達逐步啟動產能移轉，越南廠目前為筆記型電腦擴充產能，但業界認為，整體運作順暢後，該廠有望成為廣達在東南亞第2個生產基地。

廣達近日走勢續強，受惠AI伺服器市場利多輪動，股價自今年初起漲飆高，短短七個月市值大增超過6,800億元。