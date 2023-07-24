面對美中爭霸台灣該如何趨吉避凶？江啟臣提「3個D」

全球化遇到美中爭霸，台灣該如何趨吉避凶？立法院國防及外交委員會召委江啟臣今(24)日表示，自助才能人助，除了強化國防實力、經濟影響力之外，台灣還需擬定全面性政策，管控分歧避免台海衝突，才能自我保全，捍衛民主。

江啟臣認為，面對台海緊張局勢，台灣應該要採取「3個D」，首先是民主(Democracy)，要確保台灣人民的生活方式是自由民主；其次是嚇阻(Deterrent)，積極提高防衛力量以增加安全；第三是對話(Dialogue)，為避免誤判，兩岸應透過對話共同找到解決方案。

擔任立法院國防及外交委員會召委的江啟臣，今年初訪英、7月赴美進行國會外交，台中市建築經營協會理事長連智民，特別邀請其與會員分享，美中大戰中台灣如何找到生存空間，今天的活動，也吸引不少南部建商特地北上聆聽。

全球化帶動台廠供應鏈繁榮興盛，然而近年國際局勢丕變，霧中看花，布局維艱。2013年中國大陸推行「一帶一路」，從海陸鋪就實體版圖；2018年美中貿易戰開打，2019年底新冠疫情影響全球運費大漲、供應鏈轉向短鏈；2022年，護國神山台積電（2330）美國亞利桑那州廠開工，美國通過《晶片與科學法》，許多人質疑台積電將變身「美積電」。

中國大陸在全球化中成為世界工廠，台灣則成高科技產業最重要的供應鏈。依據台積電在今年1月法說會上所言，赴美設廠成本是台灣四倍，江啟臣指出，其中最大考量不是成本，而是地緣政治與國家安全，創辦人張忠謀去年說「全球化已死」，也是至今最重大的變化。

而中共長期文攻武嚇，重量級財經雜誌《經濟學人》2021年曾以「全球最危險的地方」報導台灣產業，巴菲特今年第1季全部出清台積電持股，「我不喜歡台積電的地理位置」，也說明了一切。

江啟臣去年接待來自各國的上百位國會議員，包括歐洲大型基金經理，大家最關心的話題都是台海緊張局勢。今年7月國會外交中，他拜訪的34位美國參眾議員、僑界智庫中，約有七成認為「PRC是強大且不友善的對手」。

但目前約有百萬台商在大陸設廠投資，江啟臣表示，美中大戰中，不管是政治還是經濟，對台灣都是「艱難的選擇」。他認為，台灣需有強大國防嚇阻力與經濟影響力，才是強大的保障。

英國近年也積極部署亞洲，包括與美、澳成立AUKUS(澳英美三方安全夥伴關係)、與日簽訂「日英圓滑化協定(相互准入協定；RAA)」、加入美日印澳QUAD安全組織，並於7月成為CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)成員國。

今年底，英國衛星服務供應商OneWeb訊號預計可覆蓋全台灣。江啟臣說，英國脫歐後，除與美方合作增多，也因台灣經貿重要性，往來日益密切。他認為，台灣除以國防、經濟實力保障自我，國際對台灣的支持，也是重要的一環，因為「台灣安全，世界有錢」。

台中市建築經營協會前理事長楊玄吉表示，近年兩岸關係緊張、美中對抗，台灣人心惶惶，資金外流，房地產投資市場大受影響；而俄烏戰爭中，烏克蘭重大建設遭破壞、人民無以為家，安居樂業是民眾的期望，他期盼政府能以智慧處理兩岸關係，使台灣不成為大國競爭的犧牲品。

在台中以興建私人別墅為主業的禾固營造董事長張啓章則說，美中大戰持續延燒，台灣業者布局以保守為佳，但長期仍可抱持樂觀態度，等待景氣的春天降臨。